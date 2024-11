El béisbol es un gran negocio, no una guerra

""Un negocio que solo hace dinero, es un negocio pobre"" Henry Ford “

El béisbol de las Grandes Ligas, el de las ligas invernales y de verano, es más que pitcheo, defensa y jonrones. Es un gran negocio como lo demuestran los encuentros de Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey.

Los fanáticos de ambas enseñas se entregan en cuerpo y alma y ahora, gracias a las redes sociales, el interés de los fanáticos se ha centrado en las actividades fuera del campo de los jugadores y propietarios como del juego en sí, para usarlo como un AK-47 contra el mismo fanático y contra los narradores y comentaristas.

Le tiran misiles de todos los calibres a los narradores y comentaristas, mientras los dueños de equipos muestran hermandad para solidificar y aumentar sus finanzas, por aquello de que "las clases no se suicidan" y los jugadores mantienen fuera de las líneas de cal una hermandad y compadrazgo, los fanáticos se han "apertrechado" en las redes sociales para desatar una guerra de improperios e insultos que no le hace nada bien al negocio.

No son las cadenas de transmisión que encienden las pradera de los sentimientos. Dar cuerdas y "bufearse" del rival es parte del juego, pero ese collar de palabras impublicables debe detenerse.

El béisbol es un negocio, no una guerra, donde las relaciones laborales cada vez más complejas y costosas, especialmente por la agencia libre; obliga a los dueños a buscar jugosos patrocinios con los gobiernos y el sector privado.

Las redes sociales le dan al fanático la oportunidad de analizar el juego, paren los insultos, vayan a los estadios y usen esos canales para fortalecer el juego.



UN DÍA COMO HOY



1979: Cecilio Guante, nativo de Jacagua, es firmado por los Piratas de Pittsburgh.

1987: Las Estrellas de Oriente vencen a los Caimanes del Sur cuatro por dos, frustrando el debut de Eduardo Denis como mánager en sustitución de Rafael Landestoy.

1991: Manny Ramírez cerró la temporada 1991-92 con las Águilas fallando en cuatro turnos, apenas un hit en los últimos 13 turnos para un promedio de .174.