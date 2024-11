El jonrón de Mickey Hatcher a Papalín Vásquez

"Si no puedes correr trota. Si no puedes trotar camina. Si no puedes caminar gatea. Pero siempre sigue avanzando." Anónimo “

El colega Romeo González nos preguntó sobre el jonrón de Mickey Hatcher, de los Tigres de Licey en el doble juego de la serie final contra las Águilas Cibaeñas en 1984.

Vamos aclarar este batazo por la verdad histórica, ya que no fue en ese juego que Mickey Hatcher disparó el jonrón con las bases llenas.

Ese doble encuentro el domingo 2 de febrero de 1984 lo ganó el Licey para obtener el derecho de participar en la Serie del Caribe en Puerto Rico.

En el primer desafío el Licey se anotó la victoria con pizarra de 6x3 donde Ramón de los Santos fue el pitcher ganador y Víctor Cruz el salvamento.

En el segundo juego, el Licey derrotó 9x1 a las Águilas Cibaeñas con un relevo magistral de tres entradas de Ramón de los Santos quien se acreditó el triunfo y el premio de Jugador Más Valioso de la serie.

Este doble juego de una serie final es la única ocasión que se ha jugado un doble compromiso.

Ante una asistencia en el Estadio Quisqueya de 25,010 fanáticos, las Águilas derrotaron 3x2 a Licey en 13 entradas.

Antes de ese juego que fue el 4 de noviembre de 1979 se completó el suspendido por causa de la lluvia el 27 de octubre de 1979 y fue donde Mickey Hatcher fletó jonrón con las bases llenas en el noveno episodio y que las Águilas ganaban 8-5 para darle el triunfo 9x8 a Licey.

El otro jonrón histórico de Hatcher se produjo el 28 de enero de 1980 ante los envíos de Silvano Quezada en el quinto juego de la serie final en el estadio Francisco Micheli cuando las Estrellas jugaban como home club. En esa final Hatcher disparó 4 jonrones.

PITCHERS DE 10 VICTORIAS. Los únicos lanzadores dominicanos que han ganado 10 ó más victorias en una temporada son: Danilo Rivas (E) 13 en 1960-61; Silvano Quezada (EO) en 1967-68 con 11, Guayubín Olivo (L) en 1951 con 10, Ángel Torres (L) en 1976-77 con 10 y Pascual Pérez (AC) en 1981-82 con 10.

Un día como hoy 1966: Chichí Olivo es negociado por los Bravos de Atlanta junto Bill Robinson a los Mets de New York por Clete Boyer.

1970: Ricardo Carty, Leones del Escogido, dispara dos jonrones para derrotar 2-1 a las Estrellas. Ganó Danilo Rivas.

1987: Por primera vez en la historia del béisbol dominicano se juega un partido en Curazao, cuando los Caimanes del Sur derrotaron 6-1 a los Azucareros.