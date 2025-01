Supercampeón con manita incluida

Después de unas semanas donde el fútbol, en sentido estricto, se dejó de lado en España, la final de la supercopa de nuevo nos enfocó para hablar de lo realmente importante; aquello que sucede sobre el césped. Y así, el pasado domingo todos los focos estuvieron dirigidos a una versión más del Clásico de España, convertido ya en Clásico del Mundo. El resultado, ustedes seguro lo conocen y la mayoría lo vio en directo, fue la victoria por goleada, inobjetable y avasallante de un Barcelona que en esta temporada si algo ha hecho es humillar futbolísticamente al rival de siempre.

No pudo vencer al Leganés o al Las Palmas, pero sí al Real Madrid a quien, como en el partido de la primera vuelta del Bernabéu en liga, le volvió a dar un repaso de fútbol poniendo en evidencia los puntos débiles que tiene actualmente el club blanco en el plantel. Una vez más lo deportivo vuelve a sostener al Barça como institución, ¡y de qué manera!

El mérito de esta nueva gesta pasa, primero, por el planteamiento que hizo Hansi Flick. El dominio absoluto de su equipo se tradujo en la cancha, incluso tras sufrir el gol tempranero de Mbappé que los puso debajo en el marcador. A pesar de ello, el guion no se alteró y los blaugranas mantuvieron la generación de juego desde el interior, con ese eje que tanto me gusta, y del que les he ya comentado, compuesto por Casadó, Gavi y Pedri, ¡cuánto talento! Los goles eran cuestión de tiempo y no se hicieron esperar, nada más fueron cinco, una manita histórica, cuyos dedos llevaron los nombres de Lamine, Lewandowski, Balde y Raphina, quien anotó en dos ocasiones.

Tratar de explicar el marcador desde la vereda blanca nos obliga a mencionar a Carlo Ancelotti, pues el resultado lo expone a las numerosas críticas que le están lloviendo desde todos los sectores del madridismo. En ningún momento se vio a un Madrid controlando el juego, los ritmos se marcaron al compás del Barça. Detrás, la defensa no dio garantías, a Tchouaméni la posición de defensor central le supera, Mendy quedó a deber y Camavinga en la contención tampoco cumplió. Con el mercado de pases, abierto hasta fin de mes, el presidente del equipo debería dejar de lado su exitosa terquedad y salir a incorporar por lo menos a un central con carácter de urgencia.

Mientras tanto, en La Liga el Atlético de Madrid se estableció como líder en solitario de la competición tras ganar en casa por la mínima al Osasuna, lo que significó la victoria número catorce de forma consecutiva y la mejor racha ganadora del club colchonero en su historia en cuanto a partidos se refiere; el legado del Cholo Simeone no hace más que agigantarse.