Una serie final de brinco y espanto

La pelota es redonda y viene en caja cuadrada y presenta todas las alternativas habidas y por haber. Eso quedó comprobado ayer, nuevamente, en la final de la pelota invernal de la República Dominicana entre los Leones del Escogido y los Tigres del Licey.

Los Leones solo necesitaban un out para ganar su tercer partido en forma consecutiva y coronarse campeones de Lidom.

Pero la ventaja 4-2 se esfumó cuando Gustavo Núñez conectó un cuadrangular que empató las acciones y obligó que el partido se fuera a entradas extra.

Cuatro episodios más tarde, Harold Ramírez motorizó un capítulo de tres anotaciones para darle a los azules el triunfo 7-4.

Las alternativas estuvieron a la orden del día para cualquier lado, incluyendo un bate confiscado a Núñez por petición del dirigente Albert Pujols.

El reglamento de la Lidom establece que "en caso que se demostrare la alteración, será nula la jugada producida con el uso del bate alterado y nulos todos los resultados consecuentes".

Pero el bate no se revisó anoche, al menos no fue informado por nadie. Que esté o no adulterado ya no representa nada porque, siendo honestos, ¿cree alguien que de estarlo se revertiría el resultado del partido y se definiría un campeón de Lidom fuera del terreno?

Lo más que podría suceder es imponer una sanción económica al jugador responsable y quizás una suspensión que se cumpliría... el próximo octubre.

De lo que no tengo la menor duda es que el séptimo juego que se jugará esta noche será de emociones extremas, como generalmente sucede cuando se enfrentan Licey y Escogido en una final de la pelota dominicana.

Se espera que Johnny Cueto se enfrente a Radhamés Liz esta noche para determinar el equipo campeón de Lidom.

