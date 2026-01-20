Extensión o año a año: La encrucijada que enfrenta De la Cruz

Elly de la Cruz tiene el potencial para hacer el 40-40. ( FUENTE EXTERNA )

Elly de la Cruz enfrenta una encrucijada. Firmó por apenas 60 mil dólares en 2018 cuando tenía 16 años, le quedó tan poco dinero que temprano se "amarró" al crédito de Big League Advance (BLA) con el que hipotecó un porcentaje a perpetuidad de sus ingresos.

Ahora, a los 24 años y casi tres temporadas en las Grandes Ligas, el talento de De la Cruz ha llevado a los Rojos a hacerle la oferta más grande en la historia del club más viejo en todo el béisbol, una que supera los US$225 millones. El torpedero monteplatense tomó la sugerencia de su agente Scott Boras (el mismo de Juan Soto) y la rechazó.

Es una enorme tentación. La mayoría de peloteros que tiene la oportunidad se asegura; Soto y Willy Adames y Adrián Beltré son excepciones, no la regla. Solo el 6 % de los jugadores sale al mercado a tantear a los 30 equipos tras cumplir sus años de servicios (seis o siete).

De la Cruz no fue Super Two (con lo que hubiese discutido su salario en arbitraje ya) por 22 días de servicio, lo que le hubiese garantizado un salario de 3.5 millones y no los cerca de 800 mil que proyecta para 2026. No será agente libre hasta 2030.

Cuando había menos dinero Alex Rodríguez, Vladimir Guerrero, Manny Ramírez y Albert Pujols se aseguraron contra incendio. Ahora cuando hay mucho más, José Ramírez, Fernando Tatis Jr., Julio Rodríguez y Vladimir Guerrero Jr. también lo hicieron.

Pero el caso Ronald Acuña Jr., también pesa e ilustra cómo una promesa puede morder el anzuelo, aunque nadie puede alegar engaño cuando le aseguraron 100 millones sin haber colocado números de estrella. Decisión que requiere de cabeza fría.

Casos para ahondar

Nomar Mazara prometía un mundo, los Rangers intentaron asegurarlo tras su debut con 20 jonrones en 2016 y el interés se disparó cuando repitió esa cifra de vuelacercas en 2017, acompañado de 100 carreras remolcadas. Según Evan Grant, del Dallas Morning News, la oferta llegó a garantizarle los 35 millones de dólares.

En lo adelante el jardinero no repitió los números y las ofertas no volvieron. Su último paso por la MLB llegó en 2022, con 27 años.

Jonathan Villar tuvo una experiencia similar con los Cerveceros, que según Jon Heyman y MLB.com se le llegó a ofrecer a finales de 2016 una extensión que le aseguraba 20 millones tras liderar la Liga Americana en robos (62), pegar 19 jonrones, remolcar 63 carreras con un OPS de .826. Villar, que en 2019 tuvo un WAR de 4.4, no juega en el Big Show desde 2022.

Ni Mazara ni Villar, ahora con 30 y 34 años, respectivamente, tuvieron las carreras que proyectaban en la MLB. Tampoco ganaron el dinero que les garantizaban esas extensiones. Calcularon que si en lo adelante tendrían mejor desempeño esas ofertas serían de mayor tamaño. Así de riesgoso es decirle que no a fortunas.