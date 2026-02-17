Cuando el deporte necesita más unidad que discursos

Vista de la parte frontal del Comité Olímpico Dominicano, una imagen del pasado 3 de febrero de 2026. ( CARLOS SÁNCHEZ G. )

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 encontrarán, lamentablemente, a un Comité Olímpico Dominicano dividido.

La actual gestión surgió como una alianza para desplazar la candidatura de Antonio Acosta. Sin embargo, esa unión electoral no logró consolidarse en una estructura capaz de conducir el organismo con cohesión.

Garibaldy Bautista asumió la presidencia del COD tras una cerrada votación el 1 de diciembre de 2022. Apenas un mes después, el organismo recibió un duro golpe con la renuncia de varios miembros del comité ejecutivo: José Manuel Ramos, Irina Pérez, Radhamés Tavárez, Jorge Blas Díaz, Francis Soto y Juan Núñez. En la lista también figuraba el tesorero José Mera, quien finalmente decidió permanecer.

Las razones de esas dimisiones nunca fueron aclaradas del todo, más allá de señalamientos sobre presunto mal manejo administrativo, cuestionamientos que surgieron cuando la gestión apenas comenzaba.

Con el tiempo, Pérez y Blas Díaz regresaron al organismo. Pero el conflicto institucional continuó.

En 2023 el COD suspendió o desafilió a cinco federaciones: Bádminton, Esgrima, Pentatlón Moderno, Surf y Tiro, alegando irregularidades administrativas. Bádminton fue readmitida en junio de 2024, mientras que las otras federaciones han mantenido una batalla judicial que ha incluido embargos de cuentas y múltiples audiencias. Los intentos de conciliación fracasaron.

Así llega el COD a menos de seis meses de los Juegos. El ambiente luce agotado, sin mediaciones exitosas y con posiciones cada vez más rígidas. En su momento, algunas de esas entidades aspiraban a obtener compensaciones millonarias, lo que tensó aún más el escenario.

El panorama se complejiza con las elecciones del organismo. Por primera vez en décadas, el proceso proyecta una amplia diversidad de aspirantes. Garibaldy Bautista, Luis Chanlatte, José Mera, Gilberto García y Edwin Rodríguez han mostrado interés en dirigir el COD. Tres de ellos pertenecen al actual comité ejecutivo.

Más que reflejar pluralidad, el escenario evidencia fracturas internas y resistencias a ceder posiciones.

El miembro del ejecutivo Miguel Camacho ha llamado a la unidad, sin lograr eco. Mientras tanto, asuntos estratégicos del deporte nacional permanecen sin solución.

Tras los Juegos de San Salvador 2023, el presidente de la Federación Dominicana de Karate, José Luis Ramírez, propuso iniciar de inmediato un plan para que el país aspirara a unas 400 medallas en Santo Domingo 2026. La meta parecía ambiciosa, pero respondía a la necesidad de planificación temprana. La propuesta no fue atendida.

Dos años, seis meses y 29 días después, el COD celebró su primera reunión técnica para estructurar la delegación nacional a través de la jefatura de misión encabezada por Mera. En ese encuentro ni siquiera se discutieron metas competitivas.

Durante el proceso de candidatura de la sede, liderado por Ramos y Arístides Fernández Zucco, sí se planteó la aspiración de colocar al país entre los tres o cuatro primeros lugares del medallero regional.

Los atletas

Otro punto pendiente ha sido la situación de atletas afectados por las remodelaciones de instalaciones deportivas. El COD dejó esa responsabilidad en manos de las federaciones. Finalmente, el Ministerio de Deportes, dirigido por Kelvin Cruz, facilitó espacios en el Albergue Olímpico Dominicano, bajo la administración de José Luis Bautista. Aun así, el organismo olímpico mantuvo silencio institucional frente al problema.

El tiempo apremia. El deporte dominicano necesita que sus principales dirigentes reduzcan tensiones y concentren esfuerzos en dos objetivos esenciales: lograr un desempeño competitivo digno en Santo Domingo 2026 y garantizar unas elecciones transparentes, equilibradas y creíbles en diciembre.