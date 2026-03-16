La guerra se lleva de encuentro la Finalissima

Son tiempos de poca paz. Mientras nos obligan a mirar para otro lado, la guerra se instala quién sabe hasta cuándo, dejando a su paso el desastre que la historia trata de enseñarnos y no terminamos de aprender. El conflicto se ha expandido, y en esta ocasión Catar, un rincón hasta hoy bien protegido en el Golfo Pérsico, ha sido blanco de los ataques de este nuevo sinsentido. En Doha, su capital, se tenía previsto que Argentina y España jugaran la Finalissima, un partido a disputarse entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa, pero dadas las circunstancias era preciso buscar otra sede. Hace seis años apenas, la pandemia del coronavirus nos mostró que hay circunstancias muchísimo más importantes que el deporte.

Este imprevisto agarró mal parados a los dirigentes de UEFA y Conmebol, quienes no se pusieron de acuerdo en encontrar dónde mover el partido. El mundo parece que es demasiado pequeño cuando los absurdos campean, y como se encuentra de moda el desacuerdo y la brecha, terminó ganando la cancelación.

La federación española puso a disposición el Bernabéu, Argentina pedía un estadio en un país neutral, a pesar de que España le garantizaba la disponibilidad de la mitad del aforo. Siguieron las propuestas y contrapropuestas, aquello parecía el "Blue del ping pong" de nuestra querida Rita Indiana, pero todo terminó a rabazos limpios como la fiesta de los monos, una parte culpando a la otra, mientras, el punto de medio, ese lugar de encuentro en una negociación, bien perdido en lo más profundo del Atlántico.

Hace casi año y medio que ambas selecciones se consagraron a nivel continental; venir a encontrarse para disputar un título a estas alturas le quita también interés deportivo y algo de emoción a la competencia, aunque sabemos que hoy en el deporte profesional en general eso es lo menos importante.

Que no se termine jugando siento que es un respiro para la sobreproducción de amistosos que hoy hemos transformado en torneos oficiales integrados al calendario del fútbol a nivel internacional, y mientras los jugadores no se opongan, para ellos también es rentable; y si los fanáticos siguen llenando estadios, que siga la fiesta.