El fenómeno Munetaka Murakami

Munetaka Murakami tiene apenas 26 y corre como el gran favorito al premio Novato del Año en la Liga Americana. ( AFP )

El desembarco de Munetaka Murakami en la MLB ha pasado de ser una simple expectativa a convertirse en un terremoto. Tras dominar la NPB con una autoridad casi mítica (265 jonrones en ocho temporadas), el antesalista de 26 años decidió que el archipiélago japonés ya no era suficiente para sus ambiciones.

Su firma con los Medias Blancas de Chicago, que implicó un contrato de 34 millones de dólares por dos años y un pago por la cláusula de posta de 6.5 MM pagados a los Tokyo Yakult Swallows, rinde dividendos. Comparte el liderato de jonrones (13) con Aaron Judge, con un OPS de .922 y 26 remolques.

Desde su primer turno, Murakami ha demostrado que su poder no conoce fronteras. Su irrupción ha sido tan violenta que amenaza con pulverizar el récord de cuadrangulares para un novato, los 53 de Pete Alonso en 2019.

Derecho que batea a la zurda, la facilidad con la que despacha pitcheos de 100 mph a la banda contrarias confirma que su transición ha sido más fluida que la de otros asiáticos.

Se sale del patrón, que un nipón deje Japón sin cumplir los 10 años de servicio para la agencia libre internacional. Tres elementos influyeron:

La ambición generacional: A diferencia de figuras del pasado, la generación de Murakami ha crecido viendo el éxito global de Shohei Ohtani. Ahí juega el deseo de medirse contra los mejores del mundo en su plenitud física, y no al final de sus 20.

Ajustes en el sistema de "Posteo": La flexibilidad negociada entre la MLB y la NPB permitió que su equipo original aceptara una compensación económica masiva antes de que el jugador se convirtiera en agente libre total, permitiendo a los Swallows capitalizar su valor máximo.

El Clásico Mundial: Su desempeño en el torneo de 2023 fue el catalizador definitivo (un doblete suyo productor de dos en el noveno dejó a México en el terreno y dio el boleto a la final, donde pegó un jonrón clave). Al brillar en escenarios de alta presión frente a lanzadores de MLB, Murakami confirmó que no tenía nada más que demostrar en su tierra.

La esperanza en Chicago

Para los Medias Blancas, que junto a los Rockies hizo de hazmerreír de la liga las últimas tres campañas, Murakami se presenta como el factor desequilibrante alrededor del cual se puede construir un proyecto a mediano plazo. Su presencia en el medio del line-up aporta poder y una disciplina en el plato que intimida a los lanzadores rivales.

Si mantiene el ritmo actual, el premio al Novato del Año dejará de ser tema y en agosto la conversación giraría en torno al Jugador Más Valioso, amén del récord de los White Sox.