Picadillos de Grandes Ligas en un día no laborable

"La juventud y la vejez no tienen nada que ver con la edad. " Yogi Berra Exjugador de Grandes Ligas “

Hoy lunes 4 de mayo es NO laborable por motivo del Día de los Trabajadores que está reservado para el 1 de mayo.

Este día de asueto cae como anillo para dar un paseo por el baúl de los recuerdos, pero antes es de obligación preguntarnos: ¿Qué pasa con Fernando Tatis y los jonrones?

Sabemos que el jugador que más recientemente bateó .400 o más fue Ted Williams en 1941.

Pero en 1939, Don Padget estaba en su tercera temporada de Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis, de las 8 en que vio acción.

En el último juego de la campaña de 1939, Don estaba conectando para .399

Un hit más lo haría terminar arriba de .400. Su mánager lo envió a batear de emergente y conectó una línea al central que cayó de hit, Padget corrió a primera base festejando como si fuera pelotero del 2025, pero árbitro de primera lo envió a batear de nuevo, ya que en el momento del lanzamiento, una pelota del pitcher que calentaba el brazo, invadió el terreno de juego y el dichoso hit no contó.

Finalmente le dieron la base por bolas y con ella se acabaron las posibilidades de terminar con .400 o más de porcentaje de bateo.

El himno del béisbol

"Take me out to the ball game" (Llévame al partido de béisbol), se ha convertido en el himno no oficial del béisbol. Es reproducida en aproximadamente 2,430 juegos de la temporada regular de Ligas Mayores, más los juegos de postemporada, más aproximadamente 450 juegos de entrenamiento de primavera.

Eso solamente en Grandes Ligas.

Agreguemos cientos de juegos en ligas menores e infinidad de encuentros de aficionados, además "Take me out to the ball game" se ha hecho popular en otros países en donde se juega béisbol, donde es tocada y cantada o al menos tarareada por miles y miles de aficionados durante todo el año.

Tan sólo en los Estados Unidos, después del Himno Nacional y "Happy birthday" es la pieza más reproducida.

Ya sabemos que Donald James Larsen, mejor conocido como Don Larsen lanzó el único juego perfecto en Serie Mundial en 1956 contra los Dodgers. Hizo su debut en MLB en 1953 con los Cafés de San Luis hoy Orioles de Baltimore.

Al inicio de su carrera fue un lanzador muy perdedor. En 1951 tuvo 3-21, en su carrera 81-91.

Siempre se distinguió por ser buen bateador para ser lanzador. El año de su debut conectó 7 hits en 7 turnos al bate, para un récord entre los pitchers.

Un día como hoy, 4 de mayo En 1989, Junior Félix, de Toronto, se convirtió en el jugador número 53 en la historia de las Grandes Ligas que debuta conectando jonrón en su primer turno, frente a Kirk McCaskill, de Anaheim. En el 2001, Raúl Mondesí, de Toronto bateó de 4-4, con par de jonrones, para guiar a su equipo a un triunfo 8-3 sobre Seattle. En el 2002, Miguel Tejada, Oakland, falló en cuatro turnos frente al pitcheo de White Sox y vio cortada en 15 la racha más larga de su carrera bateando por terreno de nadie. En el 2004, Alex Rodríguez, de los Yanqauis, bateó de 4-3, su quinto jonrón y se convirtió en el jugador 70 que llega a 350 en su carrera, siendo el más joven en lograrlo con 28 años y 282 días. En el 2006: Julio Mañón se convirtió en el dominicano 102 que participa esa temporada vistiendo la franela de Baltimore y se enfrentó a Toronto donde realizó 11 pitcheos, apenas dos strikes y no sacó un out. No lanzaba en las Mayores desde el 30 de julio del 2003 y su última victoria fue el 27 de julio frente a los Bravos, donde lanzó dos episodios. Fue el dominicano 355 en debutar en las Mayores, lo cual hizo el 5 de junio 2003 frente a los Angelinos.