No olvidemos que los atletas son los principales actores

"Da lo mejor de ti. La vida devuelve todo y en grande." Anónimo “

La edición XXV de los Juegos Centroamericanos y del Caribe arranca el 24 de julio y hemos colocado en el primer plano la construcción y remodelación de las instalaciones deportivas, algo que está bien para el sector oficial, que le ha comido los caramelos a la jerarquía olímpica y su anatomía federativa.

Los seguidores del deporte tienen que conocer cuáles atletas serán medallistas y a cuántas medallas aspira República Dominicana.

Con la inversión que ha realizado el Gobierno, la aspiración sin excusas es ocupar el primer lugar del medallero.

Se está pasando una promoción del Centro Acuático muy bonita, pero se desconocen los actores y los registros de los atletas en cada una de las modalidades.

No sucede lo mismo con Marileidy Paulino y las Reinas del Caribe que tienen clara su meta: el oro. En ese mismo modo aurífero está el tenista Nick Hardt.

La selección de béisbol, el deporte rey de los deportes para los dominicanos, se ha manejado su conformación con un estilo DNI.

La amazona Yvonne Lozos de Muñiz, se retiró y se quejó de que para su preparación para los Juegos no había recibido apoyo por la Federación Dominicana de Deportes Ecuestres.

Vamos a colocar en primer plano a los atletas ya que no valen las excusas de un paso en falso.

Un día como hoy, 9 de julio 1946: con siete compañeros de los Medias Rojas en el equipo de la Liga Americana, Ted Williams organiza un espectáculo de poder con dos jonrones, dos sencillos, una base por bolas, cuatro carreras anotadas y cuatro impulsadas para llevar a la Liga Americana a un triunfo de 12-0 sobre la Liga Nacional en el Fenway Park. 1957: el inolvidable periodista cubano, Fausto Miranda, definió en "Polvo de Estrellas" el fildeo de Minnie Miñoso de "espectacular", el cual ocurrió en el Sportsman´s Park en San Luis, donde la Liga Americana vence a la Liga Nacional 6-5 en el 24to Juego de Estrellas. 1963: la Liga Nacional ganó el Juego de Estrellas 5-3, donde Julián Javier jugó el partido completo y falló en cuatro turnos. 1968: la historia fue escrita por el pitcheo que dominó con fuerza de torniquete el Juego de Estrellas. El inmenso Willie Mays jugando en lugar del lesionado Pete Rose, anota una carrera sucia en la primera entrada contra el abridor de la Liga Americana, Luis Tiant, para completar el marcador del día. Es el primer esfuerzo All-Star para terminar 1-0. El sexteto de lanzadores conformado por Don Drysdale, Juan Marichal, Steve Carlton, Tom Seaver, Ron Reed y Jerry Koosman mantienen la Liga Americana en tres hits. 2000: José Lima, de Houston, luego de 16 salidas sin ganar donde perdió 13 juegos, se midió a Kansas City y obtuvo la victoria con pizarra de 9-6.