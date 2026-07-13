Los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026 serán gratis en un 85%

"No estoy a dieta. Simplemente no como lo que me gustaría. " Yogi Berra “

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, evento al que el gobierno de Luis Abinader, le ha dado todo y una ñapa al movimiento olímpico, reiterando el apoyo que ha necesitado, coronó la vuelta al anunciar que el 85 % de las competencias serán gratuitas para el público. De esa manera, la mayoría de los escenarios lucirían a casa llena.

Las únicas disciplinas con boletas de pago serán béisbol, baloncesto masculino, gimnasia, natación y voleibol femenino, cuyos precios no superarán los 400 pesos.

En 1978, el gobierno de Antonio Guzmán, teniendo en la Secretaría de Deportes al profesor Jesús de la Rosa, lanzaron la política de deportes gratis, la cual fue todo un éxito y elevó la popularidad.

El Gobierno de Abinader liberó a los aficionados del pago de las entradas, luego de costear, y reitero, el ciento por ciento del montaje del evento regional. Con ese regalo, los atletas sentirán el calor de su pueblo al disfrutar gratuitamente de este filete competitivo.

DERBY DE JONRONES: Nuestro deseo es que Junior -La Máxima- Caminero (Tampa Bay Rays), conquiste el Derby de Jonrones tras quedar en segundo lugar en 2025.

El Derby de Jonrones (T-Mobile Home Run Derby) se celebra este lunes 13 de julio de 2026 a las 8:00 p.m. ET (hora del Este) en el Citizens Bank Park de Filadelfia. Este año el evento presenta una novedad histórica: es transmitido en vivo exclusivamente por Netflix.

Un día como hoy, 13 de julio 1953: el lanzador derecho Federico -Chichí- Olivo lanzó la tercera blanqueada consecutiva para el pitcheo de los Tigres del Licey a los Leones del Escogido, para extender a cinco el número de nueve ceros que le propinaron al equipo rojo de manera seguida. Dos fueron del pitcheo de las Águilas del Cibao y tres por el Licey. 1954: Las Estrellas Orientales derrotan 8-7 al Licey con gran labor monticular de Carrao Bracho, quien lanzó juego completo. El héroe del partido fue Rafael -El Caballero- Valdez, quien disparó el hit de oro en el noveno. 1971: Juan Marichal, en el juego de Estrellas en el Tiger Stadium, lanza dos entradas, cerrando sus actuaciones en estos clásicos con 18 episodios, récord de 2-0 y efectividad de 0.50. 1995: José Lima debuta con Detroit enfrentándose a los Angelinos de Anaheim permitiendo 3 carreras limpias en 5.1 entradas y saliendo sin decisión.