El béisbol del ´74, un orgullo nacional

Fidel Mejía fue figura sobresaliente de la selección de béisbol aficionado. ( FUENTE EXTERNA )

""La mujer que lee almacena su belleza para la vejez"" Frida Kahlo “

La selección de béisbol de los Docejuegos Centroamericanos y del Caribe de 1974 fue un faro de luz y popularidad que hizo historia.

Lo que es hoy Marileidy Paulino en simpatía, lo del béisbol era además una religión, donde periodistas y fanáticos comulgaban en la misma catedral del Estadio Quisqueya.

Recordamos muchos pasajes de ese evento que fue un real "Compromiso de Todos", como los calificó Max Reynoso y que hizo el slogan oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 1974.

Conservo en mi biblioteca una pelota que me donó el comandante Rafael Luis López, mánager del equipo dominicano en los Docejuegos, firmada por Alfredo Edmead, Juan Germosén, Alejandrito Taveras, Fidel Mejía, Narciso González, Maney Cabreja, Alberto Louis, José Ramón Guerrero, Fausto Pérez, Juan "Piñao" Ortiz, Juan Deliza, Roberto Rodríguez (Sosúa), Pablo Alcántara, Carlos Julio Pérez, Marino Cruz, Miguel Ángel Álvarez, Teófilo Liriano y Samuel Reynoso. Todos ídolos de la afición.

Aprovecho para destacar la gran labor del lanzador Silvio Martínez, quien enseñó su clase y su calidad en los Doce Juegos, donde ganó el liderato de ponches con 29, y terminó con un récord impecable de 2 victorias sin derrotas y una efectividad de 1.69. Se enfrentó a 85 bateadores en 21.1 entradas, permitió 4 carreras limpias, le conectaron 13 hits y concedió 5 bases por bolas.

Lo interesante de ese colectivo de 1974, es que el 80 % de sus integrantes eran ídolos de la afición, hoy es una pena vivirlo y decirlo, ni el 15 % de sus miembros son conocidos, contando en la actualidad con más medios de prensa, radio y televisión y el infinito comunicacional de las redes.

Recordar es vivir, a pesar del sofisma de que lo pasado fue mejor, pero la pura verdad es que da pena en el alma el papel desempeñado por la selección de béisbol del 2026.

Hoy con mayor producción de peloteros en todos los escenarios, con academias produciendo beisbolistas a todo vapor, no podemos presentar una escuadra invencible, como las Reinas del Caribe.

La debacle del béisbol no admite excusas, le doy banda de camión a la Federación de Béisbol, que le quedó debiendo al deporte dominicano y sobre todo al Estado que se lo dio todo a cambio de una medalla que nunca llegó.

UN DÍA COMO HOY

En 1956, Juan Marichal debuta en el estadio de la Universidad de Santo Domingo, con el equipo Manzanillo y derrotó a los universitarios 5 por 0.

En 1996, los Indios de Cleveland suben al lanzador Julian Tavárez.

En 1994, Juan Guzmán, Toronto, logra una victoria 4-2 sobre Detroit, el triunfo 1,400 de la franquicia canadiense.

En 1994, José Offerman, Kansas City, batea de 4-2 y extiende a 24 su racha de juegos seguidos dando de hit.