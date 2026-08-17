Manuel Beltré y el fino cedazo a superar en la ruta a las Grandes Ligas

Manuel Beltré junto al entrenador Jaime Ramos tras rubricar el contrato con los Blue Jays, en enero de 2021. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

A finales del mes pasado, Toronto Blue Jays dejó libre al prospecto dominicano Manuel Beltré, un movimiento que mereció decenas de noticias y miles de reacciones en las redes sociales, allí donde el entorno del infielder creó tanto contenido desde 2015 cuando tenía 11 años que acumula material como para hacer una temporada en Netflix o Disney +. En Instagram supera los 133 mil seguidores y los dos mil posts.

No faltó esfuerzo de Beltré, de 22 años, ni un 100 % de su círculo para pulir ese diamante. Sin embargo, el deporte de alto nivel es una trituradora de candidatos a la que una minoría de un dígito sobrevive. A muchos cuesta asimilar que quienes reciben esa cifra de dinero no lleguen a estrella y cuando no lo consiguen lo más fácil es apuntar al descuido.

En enero de 2021, los Azulejos comprometieron 2,3 millones de dólares para firmar a Beltré, el 43 % de su presupuesto de 5,3 MM de ese año en un talento probado hasta en la Copa del Mundo sub-15 de 2018, con alta calificación en Perfect Game y ofertas de universidades de división uno de la NCAA.

La evaluación de MLB Pipeline le daba al menos 50 puntos en las cinco herramientas (bateo, poder, defensa, brazo y velocidad) de la escala 80-20, con el dominio del inglés como un plus y alto make-up.

Una muestra amplia de turnos

Tras casi seis temporadas en ligas menores, Beltré no superó Clase A+. En 476 partidos y 1,705 apariciones al plato bateó .244, su OPS quedó en .681 con 26 jonrones. Jugaba para los Vancouver Canadians (A+) cuando se publicó su despido, el 28 de julio. En Lidom, nadie lo escogió en dos visitas al draft (2023 y 2024), fue firmado por las Águilas como agente libre en 2024, pero no ha quedado en el equipo.

Los datos demuestran que esa élite que firma por gran dinero tiene alto porcentaje de éxito, pero sobran los casos de los que se quedan en el camino y alimentan el mito de que "bono no hace pelotero".

En esa clase 2021 se entregaron 23 bonos de al menos 1 millón de dólares. De ese grupo ya hay ocho que han sido dejados libre, incluyendo Armando Cruz (en 2025), a quien los Nationals pagaron 3,9 millones de dólares y naufragó en Clase A.

Solo Samuel Basallo (1,5 millones, Orioles), Denzer Guzmán (2, Angels) y Ángel Genao (1,1, Guardians) han tocado el Big Show.

Más cerca, en 2023 los Royals entregaron 1,2 millones a Tony Ruiz y los Mets una cifra similar a Anthony Baptist. Ninguno superó la Dominican Summer League y en 2025 fueron despedidos. Cuando un club firma a un joven hace una apuesta, convencido de habilidades que podría desarrollar. Pero no hay nada garantizado, es una posibilidad.