$!Comisionado de béisbol MLB está convencido de reducir el tiempo de los lanzamientos

Por su parte, Manfred argumentó que no ha habido un cambio significativo en la distribución de porcentajes de victorias en Grandes Ligas.

“Nuestros equipos están intentándolo. Cada uno quiere ganar”, defendió Manfred. “Puede ser que se vea un poco diferente para gente no familiarizada porque el béisbol ha cambiado, la manera como se analiza, se concibe un equipo ganador ya no es lo mismo que antes, pero eso no significa que no lo estén intentando”.

Dos de los grandes astros del béisbol, el jardinero Bryce Harper y el jugador de cuadro dominicano Manny Machado siguen sin firmar, al igual que el cerrador Craig Kimbrel y varios otros veteranos con experiencia.