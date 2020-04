$!DominicThiem retoma entrenamiento, sin objetivo concreto para el resto de temporada

El austríaco Dominic Thiem, actual número tres del tenis mundial, retomó este martes sus entrenamientos tras más de un mes de confinamiento, aunque sin objetivo concreto para el resto de la temporada ante la posibilidad de que se acaben cancelando todos los torneos por la epidemia del coronavirus.

Tras el visto bueno del Gobierno austríaco para que los deportistas profesiones puedan volver a las pistas de entrenamiento, Thiem inició su rutina con la raqueta en un instalación de Viena, junto con sus compañeros de equipo austríaco de Copa Davis, Dennis Novak (85 de la ATP), Sebastian Ofner (163) y Jurij Rodionov (166).

Wolfgang Thiem, padre de Dominic, coordina el entrenamiento de los cuatro profesionales.

'Lo más difícil es ahora tener un objetivo, ya que no está claro cómo vamos a seguir', dijo Thiem padre en declaraciones a la agencia de noticias APA.

Los jugadores 'no pueden estar entrenando hasta el final del año y no jugar partido alguno', agregó.

Por eso, Wolfgang Thiem mencionó la posibilidad de que su hijo participe en el certamen de exhibición anunciado por la Academia Mouratoglou en Francia para mediados de mayo.

En ese evento podrían participar, según Thiem, jugadores como el griego Stefanos Tsitsipas (número 6 del ránking mundial) y el belga David Goffin (10), que se entrenan en esa academia.

Sobre la perspectiva de que el circuito de la ATP vuelva después del receso anunciado hasta el 13 de julio próximo, Wolfgang Thiem se mostró escéptico.

'No creo que se pueda jugar la gira estadounidense, esa es mi sensación', dijo con respecto a los torneos de Toronto, Cincinnati y el Abierto de Estados Unidos en Nueva York.

'Hay tantas preguntas. Puedo imaginarme que este año no haya nada, no me extrañaría demasiado pero sería una locura', concluyó el padre de Dominic Thiem.