El jugador del FC Barcelona, Leo Messi solicita al Barça la carta de libertad para fichar por otro club y El Barça da por perdido a Messi. El dilema en el club es buscar ahora una solución pactada. No quieren llevar el caso a los tribunales, pero consideran que debe ser el mayor traspaso de la entidad. Y es que la Junta Directiva del club asume que no puede retener contra su voluntad a Leo Messi pero no quiere que se vaya libre, sin ingresar dinero en la caja azulgrana.