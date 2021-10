MenaRD y Sonix/Gamers: “En este negocio hay un gran futuro y se puede hacer carrera”

Cuando Saúl Mena se convirtió en el primer dominicano en obtener el título de campeón de la Copa Capcom 2017, los deportes electrónicos en el país se encontraban en pañales.

Pero tras su título en la Street Fighter League, que le representó un premio de US$250 mil, la comunidad de ‘gamers’ en el país comenzó a crecer.

Mena es uno de los doce atletas profesionales de los eSports, que pertenecen al equipo Bandits, de la empresa Blink.

“Siendo un profesional de los eSports tengo como seis años, cuando empecé a competir con jugadores internacionales y empecé a viajar y me ha estado yendo súper bien. He clasificado a la mundial cuatro veces de cinco veces y me coroné campeón una vez. Mi comunidad no es nada parecida a lo que era cuando empecé, me está yendo muy bien”, dijo Mena en el Diálogo Libre.

Con un entrenador personal y un psicólogo que monitorea su desarrollo, MenaRD y José Pérez, mejor conocido como Sonix, son parte de la crema y nata del mundo de los gamers en la República Dominicana.

Pero los videojuegos, en el plano profesional, son mucho más que un juego.

“Las horas de práctica dependen de un evento, pero usualmente es seis horas al día dividido en estudio de juego y prácticas, pero cuando estamos en ligas como la Street Fighter, paso de las 40 horas a la semana”, dijo Mena.

Para Sonix, el reto de demostrar la capacidad tanto en el país como en el extranjero es parte de los obstáculos que los jugadores dominicanos enfrentan.

“Si no te demuestras allá fuera, no te van a tomar en serio. Ese es el mayor reto para el dominicano”, indicó.

¿Y vale la pena dedicarse a eso profesionalmente?

“Definitivamente se puede vivir de los eSports. Diría que la diferencia es que en un deporte tradicional puedas conseguir más dinero, pero vas a requerir ser más especial. En eSports hay más probabilidades de empleo e internacionalmente hay tanto o más dinero que en boxeo, o en la MMA”, agregó Mena.