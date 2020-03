$!En tiempos de cuarentena, del balón a los eSports

Por esto no sorprende que a las horas de entrenamientos individuales que piden los clubes, los jugadores sumen momentos para competir en los eSports, e incluso para aprovecharlos como una excusa para amenizar el confinamiento domiciliario obligatorio para detener la expansión de la pandemia.

La conexión entre los deportistas y los eSports no es nueva. Muchos de los jugadores tienen su videoconsola como un complemento habitual en viajes y concentraciones, e incluso algunos se han decidido a lanzar clubes profesionales, como el 'Ramboot Club' de Álvaro Morata, Dani Parejo y Álex Abrines, el 'Grizi ESport' de Antoine Griezmann , o a asociarse a clubes existentes, como Sergio Reguilón y el 'Team Heretics'.

Cambiando el Ramón Sánchez Pizjuán por el perfil de Twitch del narrador vasco, Reguilón e Iglesias protagonizaron un festival de goles: 5-5 en los 90 minutos reglamentarios y un duelo adicional para decidir el ganador con un gol de oro, que se llevó el Betis de Borja Iglesias, con un tanto final marcado, cómo no, por su 'alter ego' en el videojuego.

Courtois, de 'League of Legends' a la Fórmula Uno virtual

Más allá del derbi virtual, tanto Iglesias como Reguilón, unidos al portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois y el lateral marroquí del Borussia Dortmund alemán Achraf Hakimi protagonizaron, de nuevo con Ibai Llanos, una clase práctica de cómo jugar a 'League of Legends', el videojuego más seguido de la escena de los eSports.

El portero del Real Madrid no se limitó a esa experiencia ya que también participó en una simulación a través de los videojuegos del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, suspendido por el coronavirus, junto a pilotos profesionales como el británico Lando Norris, compañero del español Carlos Sainz en McLaren, el belga Stoffel Vandoorne y el mexicano Esteban Gutiérrez.

La afición por los 'eSports' es compartida entre las dos secciones principales del club blanco, ya que el alero francés Fabien Causeur es todo un experto -tiene su propio canal en Twitch, con casi 3.000 seguidores-, y organizó la semana pasada con Courtois una partida del juego 'Call of Duty' junto a su compañero argentino Facundo Campazzo y también con Ibai Llanos comentando.

"He vuelto fuerte, he entrenado mucho en este parón y he llegado con ganas", bromeaba el delantero verdiblanco tras el encuentro, entre risas, al descubrir que su avatar había marcado tres goles en el partido, los mismos que lleva él en esta edición de LaLiga.