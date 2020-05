$!Esposa de exluchador de la WWE rompe el silencio después de su muerte

La esposa de la exsuperestrella de la WWE Shad Gaspard rompió su silencio el jueves, un día después de que el cuerpo del luchador fuera encontrado en una playa del sur de California.

"Shad era todo nuestro mundo y nosotros éramos suyos", dijo Siliana Gaspard en un comunicado. "No hay suficientes palabras para describir lo que él significa para todos nosotros. Era nuestro corazón, nuestra alma, nuestro protector, nuestro guerrero. Era una fuerza brillante de la naturaleza, que trajo alegría a muchos a través de su naturaleza alegre y amable. "

Dijo que el apoyo de amigos, colegas y fanáticos de todo el mundo, "ha significado más para nosotros de lo que puedes imaginar".

"Shad fue y siempre será nuestro súper héroe de la vida real", dijo.

Gaspard, de 39 años, desapareció el domingo después de haber estado nadando en la cercana Marina del Rey con su hijo de 10 años, Aryeh. Los dos habían quedado atrapados en una corriente de resaca, dijeron socorristas.

Aryeh fue rescatado, pero el cuerpo de Gaspard no pudo ser localizado hasta que fue encontrado en Venice Beach la madrugada del miércoles, una semana después de que el condado de Los Ángeles reabrió sus playas.

Las playas, que ahora permiten actividades físicas como correr, nadar y caminar, se habían cerrado para combatir la propagación del nuevo coronavirus.

Una cuenta de Twitter de la división de salvavidas del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles dijo que realizaron 452 rescates en el océano el fin de semana que Gaspard desapareció.

Es mejor conocido por ser miembro del equipo de lucha libre Cryme Tyme con su compañero estrella de la WWE JTG, que debutó en 2006. Después de dejar la WWE en 2010, siguió una carrera como actor y apareció en las películas "Think Like a Man Too" y "The Last Sharknado: It's About Time", Según CNN.