Fernando Alonso "no estará un año de más" en F1, dice el patrón de Alpine

P: Acaban de firmar a Oscar Piastri como piloto reserva para 2022. ¿Qué perspectiva hay para la joven promesa australiana de 20 años teniendo en cuenta que Ocon tiene contrato hasta 2024 y que Fernando Alonso no da muestras que querer jubilarse?

R: "Si lo fichamos como reserva es con la perspectiva de convertirlo en un futuro pilar de la escudería. Sobre el papel, es el piloto que debería tomar el relevo de Fernando".

P: ¿En 2023?

R: "No lo hemos hablado, ni por él ni por Fernando, ya que tenemos que ver con Fernando, que sigue siendo uno de los mejores pilotos de la parrilla, hasta cuándo podrá mantener su rendimiento. Mientras se mantenga así, es imbatible, 'a priori' mejor colocado a día de hoy que Oscar, no hay que avergonzarse frente a un doble campeón del mundo (2005 y 2006 con Renault) y que probablemente debería haber ganado más títulos. Pero el día, y puede llegar rápidamente, que su nivel baje por la razón que sea, hemos hablado con Fernando que efectivamente se tomará la buena decisión y no estará un año de más, ni una carrera de más, y eso abrirá un hueco para Oscar. En este intervalo, hay que asegurarse que Oscar no se estanque. Después ya veremos, en 2023, cómo se presenta para Fernando".