$!Fernando Tatis: “Me gustan los retos, quiero un juego divertido en la Serie del Caribe”

"Estamos bien, tenemos un equipo acoplado, poder, velocidad y un buen cuerpo monticular", el dirigente de las Estrellas, que Las Estrellas llevan a los abridores Raúl Valdés, Yunesky Maya, Néstor Cortés, Radhamés Liz, Paolo Espino y Jerry Mejía. No se ha establecido la rotación que será de cinco lanzadores y el sexto estará en el relevo largo.

Así lo ha manifestado el petromacorisano Gustavo Núñez, “feliz por la victoria porque año tras años al pasar por las calles de mi pueblo me llamaban como perdedor, ahora me dicen hola campeón como está”.

Diego Goris: Me siento contento, he trabajo y dio gracias a Dios por darme la oportunidad de representar mi país. Me siento bien en el equipo, hemos jugado por mucho tiempo junto y estamos concentrados y hacer un buen trabajo.