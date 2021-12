Muere Hugo, el hermano menor de Diego Maradona

El exfutbolista Hugo Maradona, el hermano menor de Diego Armando Maradona, ha muerto tras sufrir un ataque cardiaco en su residencia de Monte de Procida, en la provincia de Nápoles (sur de Italia), donde la estrella argentina sigue siendo un ídolo popular, informaron hoy medios locales.



El menor de los Maradona, de 52 años, murió esta madrugada en su casa, a donde acudieron los servicios de emergencia de Pozzuoli rápidamente, aunque sólo pudieron confirmar su fallecimiento, según las fuentes, que aseguran que Maradona tenía previsto someterse a exámenes cardíacos en breve.



La muerte de Hugo, que vivía en Italia desde hace tiempo, se produce poco más de un año después del fallecimiento de Diego, el 25 de noviembre de 2020, cuya desaparición conmocionó al mundo del fútbol y en particular a los aficionados napolitanos, que idolatraban al jugador argentino.

El menor de los Maradona, que comenzó a jugar muy joven, como sus hermanos Diego y Lalo, no tuvo una carrera larga en Italia, pues aunque firmó muy joven por el Napoles y fue cedido a un equipo de la máxima categoría, el Ascoli, no logró despuntar.



Formado en el Argentinos Junior, Hugo militó en numerosos equipos de distintos países, como el Rapid de Viena austriaco, el Rayo Vallecano español, el Deportivo Italia venezolano y el Avispa Fukuoka, entre otros clubes japoneses.



También jugó en Uruguay y Canadá, antes de dedicarse a las categorías inferiores del Nápoles.



Hace solo unos meses, el hermano menor de Maradona había anunciado su intención de presentarse a las elecciones municipales de Nápoles (sur) como cabeza de la lista "Napoli central" de Enzo Rivellini, que formaba parte de la coalición de derecha capitaneada por Catello Maresca y que no logró obtener la alcaldía de la capital partenopea.



Maradona, a quien se conocía como el "Turquito", no tenía la nacionalidad italiana aunque residía en el país regularmente después de haberse casado hace años allí.



El pasado noviembre, Nápoles recordó a Diego Maradona, su gran estrella del fútbol, con motivo del primer aniversario de su muerte, dedicando murales y retratos al jugador argentino, como una escultura del futbolista frente al estadio del club napolitano del que se convirtió en un símbolo y que ahora lleva su nombre.