Benzema, la solución para "arreglar" los problemas ofensivos para Ancelotti

El regreso a los terrenos de juego de Karim Benzema en el Parque de los Príncipes, recién recuperado de su lesión muscular, admitió Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, que fue "justo", confiado en que ante el Alavés se vea la imagen real del delantero francés para "arreglar" la falta de pegada tras marcar su equipo un gol en los cuatro últimos partidos.

"Estamos evaluando este problema que hemos tenido", admitió Ancelotti analizando el bajón goleador del Real Madrid. "Tenemos que acertar más pero también vuelve el delantero principal que tenemos, que es Karim. Marca muchos goles y da muchas asistencias cuando está bien, todo el mundo sabe que llegó justo al partido ante el PSG, pero ahora está mejor. Él nos va a ayudar a arreglar este tema".

"La presión arriba es un tema que estamos hablando el cuerpo técnico porque a veces por hacerlo bien con bloque bajo, hemos olvidado que la presión alta te puede dar más oportunidades" Carlo Ancelotti Técnico Real Madrid “

Otro de los aspectos a solucionar por el técnico italiano está en la presión. Cuando apuesta por defender en bloque bajo, como hizo ante el PSG en París, sus jugadores se olvidaron de presionar arriba la salida de balón del rival.

"Lo que ha cambiado es que desde un bloque bajo el equipo era capaz de hacer buena transición, con pase vertical rápido, con movimiento a la espalda, y es en lo que hemos tenido dificultad en los últimos tiempos. Cuando tu ganas el balón con bloque bajo tienes que jugar más vertical, siendo más rápido en ataque. No hemos cambiado la estrategia, hemos tenido más dificultad en la salida de balón desde atrás", analizó.

"La presión arriba es un tema que estamos hablando el cuerpo técnico porque a veces por hacerlo bien con bloque bajo, hemos olvidado que la presión alta te puede dar más oportunidades. Es verdad que tenemos que meter más presión arriba para obtener la recuperación más adelante que los últimos tiempos. Por salir bien el bloque bajo o medio hemos olvidado presionar arriba. Lo vamos a intentar en los próximos partidos", añadió.

Convencido de que su equipo reaccionará ante el Alavés y que va a dar todo para remontar la eliminatoria de 'Champions' al París Saint-Germain, Ancelotti piensa que con un partido por semana, van a regresar a su mejor nivel.

"El equipo físicamente está bien. En los últimos partidos hemos encajado gol al final pero no es por bajón físico, a veces te puede pasar. Ante el Villarreal y el Athletic hemos acabado muy bien, ante el PSG no sufrimos los últimos minutos como en los primeros quince de la segunda parte", afirmó.

"Hemos jugado muy mal contra el PSG, haciendo mal lo que habitualmente hacemos bien, la salida de balón desde atrás con Casemiro, Kroos y Modric. Tuvimos una mala noche pero no me preocupa tanto porque se la calidad y la personalidad que tienen estos jugadores para salir de esto", añadió.

Enfocando al Alavés, 'Carletto' dijo que se enfrentan a un equipo que "está haciendo las cosa bien, que tiene ritmo e identidad". Admitió que el Real Madrid llega a la cita "en un momento particular", pero que la debe encarar como un momento para levantarse.

"Venimos de una derrota que nos ha dolido, somos conscientes del mal partido que hemos hecho pero ahora tenemos que focalizarnos en este partido. En Liga tenemos ventaja y queremos mantenerla", dijo.

No quiso responder sobre el futuro de Kylian Mbappé y los intentos del PSG de retener a su jugador con ofertas mareantes. "Cada uno tiene que pensar lo que quiere, a mí me pagan mucho, soy un privilegiado y nada más. Lo que me gusta no es el dinero que gano, lo que me gusta es lo que hago", afirmó situando por encima la felicidad de dirigir al Real Madrid que el aspecto económico.

"Mbappé nos ha creado mucho daño, tenemos tres semanas para pensar como arreglar el partido de vuelta contra él. Esta sigue siendo una plantilla muy competitiva, el futuro el club está pensando y la plantilla cada año se intenta hacer la mejor. Así será para el próximo año".