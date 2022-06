La UEFA afirma que solo 2.600 entradas falsas se registraron en la Champions

La UEFA, que comenzó su investigación sobre el fiasco de seguridad de la final de Liga de Campeones, habló este martes del caos ligado a "causas múltiples" en el Stade de France, desmontando delante del Senado francés las cifras sobre entradas falsas que fueron realizadas por las autoridades francesas.

Cuando el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, había mantenido ante los senadores la cifra controvertida de "35.000 aficionados" con entradas falsas o sin entradas, un responsable de la UEFA, instancia organizadora de la Liga de Campeones, desmintió este total.

"Sabemos que alrededor de 2.600 entradas llegadas al control eran falsas", dijo Martin Kallen, director general de UEFA Events, filial de la instancia europea encargada de las operaciones comerciales de eventos.

"Pero muchas de las entradas falsas no llegaron a las máquinas de control (...) ¿Cuántas? No sabemos, no pudimos verificar. No creemos que sea la cifra mencionada en Francia tras el partido, es decir más o menos entre 30.000 y 40.000", señaló, añadiendo que "varios miles de entradas eran falsas".

En las horas posteriores a esta final entre Real Madrid y Liverpool (1-0), Gérald Darmanin había colocado a los aficionados británicos como responsables de los incidentes, hablando de "fraude masivo" en la billetería y suscitando el enfado de las asociaciones de aficionados.

Su mea culpa Ante los senadores, el 1 de junio, el ministro de Interior admitió su mea culpa en la organización de la final en su audición, aunque manteniendo su versión controvertida sobre el número de entradas falsas.

Escuchado este martes por la mañana por los senadores, Martin Kallen habló sobre el rol en esta final de la UEFA, que controla en particular la billetería.

Para el dirigente suizo, las entradas impresas, más fácilmente falsificables, eran menos oportunas que las electrónicas. Pero "no fueron solo las entradas en papel las que crearon el caos ante las puertas", señaló.

"Las causas son múltiples: huelga de transportes, malas reacciones de los trabajadores del estadio y de las fuerzas del orden, hubo delincuentes (en el perímetro del estadio), un flujo extremadamente grande en el estadio sin entrada o con entradas falsas", añadió.

"Experiencia terrorífica"

Precisó que la UEFA va a tomar "algunas medidas" que comunicará ulteriormente, tras la investigación independiente que pidió a finales de mayo, que comenzó "esta semana" y que podría presentar sus conclusiones en septiembre.

Aficionados de Liverpool y Real Madrid testimoniaron por la tarde en el Senado francés y muchos coincidieron en describir lo sucedido como un caos, en el que llegaron a temer por sus vidas.

Mentiras y humillación "Usted, señor (Darmanin), ha humillado a los habitantes de París. Sus mentiras sin fin y sus falsos relatos no han hecho más que amplificar nuestro traumatismo", declaró Ted Morris, representante de la Asociación de Aficionados Discapacitados de Liverpool, presente en el Stade de France el pasado 28 de mayo.

"Le pido retirar sus brutales acusaciones sin fundamento y si usted no tiene la decencia de hacerlo, debe elegir la solución más honrosa y dimitir", añadió.

Morris y otros testimonios aseguraron haber sido víctimas de robos y agresiones por parte de jóvenes de bandas de Saint Denis, en la periferia parisina donde se encuentra el estadio. y de haber sido gaseados con gases lacrimógenos por parte de las fuerzas de seguridad.

"Es la experiencia más terrorífica que jamás he tenido en Europa con el Liverpool", concluyó Morris, recordando la tragedia de Hillsborough, en la que murieron 97 hinchas 'reds' en una avalancha humana.