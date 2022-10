Las lesionados y las dudas del Mundial: ¿qué jugadores no estarán en Qatar?

A menos de un mes para que el balón eche a rodar en el Mundial de Qatar, la lista de ausencias definitivas por lesión, es larga. Con muchos partidos de Liga por delante en casi todas las federaciones miembro de la FIFA, los seleccionadores miran con lupa cada partido con una esperanza: que no haya más jugadores que tengan que pasar por la enfermería.

Y es que, de momento, el número de nombres que no estará en la Copa del Mundo es amplio. Pocas selecciones se libran. Desde Brasil, a Portugal pasando por Inglaterra, Argentina y la vigente campeona, Francia. La lista es amplia y aún puede crecer, porque también hay muchos futbolistas cuya presencia en Qatar pende de un hilo.

Diogo Jota, Paquetá, Melo, Pepe ...plagas en Portugal y Brasil

Sin duda, Portugal es una de las que más se ha visto afectada por la plaga de ausencias. El último en caer fue Diogo Jota, que se lesionó con el Liverpool el pasado 16 de octubre durante el partido que disputaba frente al Manchester City. Uno de los fijos de Portugal, no podrá entrar en los planes de Fernando Santos por una dolencia muscular. El mismo Jürgen Klopp, lamentó la situación de su jugador: "Se va a perder el Mundial porque tiene una lesión bastante seria. Es una pena tanto para él como para Portugal", dijo.

El portugués, Diego Jota, (en el suelo), se lesionó en el último duelo de su escuadra, el Liverpool.

Pero no será la única ausencia que tendrá el cuadro luso. Pedro Neto y Ricardo Pereira, también estarán fuera de la lista. El primero sufrió una lesión de ligamentos en un tobillo y el segundo tiene afectado el tendón de Aquiles desde agosto. Además, son duda Pepe, con una lesión en una rodilla, Danilo Pereira y Nuno Mendes. Con ese panorama, Cristiano Ronaldo tendrá complicado renacer en Qatar.

Tampoco ha tenido mucha suerte Brasil. Con Arthur Melo fuera definitivamente, con una lesión muscular, de momento conserva al grueso de sus estrellas. Sin embargo, alguno destinado a ser clave en el futuro de Brasil, no podrá entrar en la convocatoria de Tite. Por ejemplo, Diego Carlos. El ex central del Sevilla sufrió una rotura en el tendón de Aquiles en agosto y, aunque aún no ha debutado con Brasil, sí entró en una convocatoria de finales de 2020 y tenía opciones de ir al Mundial.

Otro como Lucas Paquetá parece que tendrá más suerte. El jugador del West Ham dejó en vilo a su país cuando se retiró del choque ante el Southampton y su entrenador, David Moyes, dijo que tenía una lesión "bastante grave" en el hombro. Sin embargo, después las pruebas médicas confirmaron que solo tenía afectados los ligamentos y, aunque es duda, lo más seguro es que esté en Qatar.

Tampoco se ha confirmado la baja definitiva de Richarlison. El delantero del Tottenham se lesionó el pasado domingo un gemelo y los presagios no eran buenos. Era la misma dolencia que le mantuvo alejado de los terrenos de juego dos meses, pero después lanzó un mensaje tranquilizador: "En mi cabeza todo es positivo para estar en Qatar", dijo.

Francia y Argentina, tampoco se libran Mientras, la vigente campeona, Francia, tampoco se ha librado de la plaga de ausencias. Y, una de ellas, será muy importante. No podrá contar con N'Golo Kanté, un hombre clave en su centro del campo. El medio del Chelsea tuvo que someterse a cirugía por una lesión en los isquiotibiales y no se recuperará a tiempo. Didier Deschamps también tendrá que analizar otros casos. Uno de ellos, es el de Paul Pogba. El jugador del Juventus, con una rodilla afectada, no juega desde el mes de julio, cuando disputó unos minutos en un amistoso ante el Guadalajara mexicano. Parece que superará su lesión a tiempo, pero su estado físico es una incógnita. Francia también perderá con total seguridad a Boubacar Kamara, con una lesión de ligamentos en una rodilla y, como Pogba, también son duda Wesley Fofana, Lucas Hernández y Lucas Digne. Deschamps, tiene varios quebraderos de cabeza. Igual que el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni. De momento, no tiene ninguna baja segura de sus hombres importantes, pero sí varias dudas: Paulo Dybala (Roma), con una lesión en el recto femoral izquierdo; Joaquín Correa (Inter), recién recuperado de unas molestias en el tendón de su rodilla izquierda; Juan Foyth (Villarreal), también con una rodilla maltrecha; y Ángel Di María (Juventus), con el bíceps femoral de su pierna derecho afectado, han entrado en la primera lista de 50 nombres, pero aún tendrán que esperar.

España con cuatro en dudas

Los Países Bajos, en su búsqueda por recuperar protagonismo en una Copa del Mundo, lo tendrá que hacer sin Georginio Wijnaldum. De momento, es el único ausente por lesión asegurado para Louis Van Gaal. En agosto se fracturó la tibia derecha e inmediatamente pasó a engrosar la lista de ausencias. Entre algodones se encuentra Memphis Depay, que acumula más de un mes sin jugar en el Barcelona. Sin embargo, ha entrado en la primera lista de su seleccionador.

Saleh Al-Shehri, goleador del seleccionado asiático sufrió la rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha y su participación en la Copa del Mundo de Fútbol está en duda.

Inglaterra, una de las candidatas, tampoco se libra de la plaga. Y viajará a Qatar sin el lateral derecho del Chelsea Reece James, que durante un partido ante el Milan el pasado 11 de octubre sufrió una distensión de ligamentos en una rodilla. Otro que se quedará en casa es Emile Smith Rowe, sometido a cirugía por molestias en una ingle. Clave en el Arsenal de Arteta, no podrá serlo con su selección. Entre algodones, por lesiones musculares, están John Stones y Kyle Walker.

Cuatro nombres sobrevuelan la cabeza del seleccionador de España Luis Enrique Martínez: Mikel Oyarzabal, Koke Resurrección, Marcos Llorente y Dani Olmo. El primero se lesionó de gravedad en febrero y está pendiente de volver, pero al ser una baja tan prolongada tiene pocas opciones. El segundo y el tercero, con lesiones musculares en octubre, también son duda, mientras que Dani Olmo aún no ha vuelto a jugar desde que se lesionó una rodilla en septiembre.

De las grandes selecciones, Alemania es la última que tendrá una duda, la de Leroy Sané, que sufrió un desgarro muscular en la parte posterior de su muslo izquierdo el pasado 16 de octubre durante un partido ante el Friburgo. De llegar, llegaría justo.

El resto, también tendrán sus bajas y sus dudas. En México, el "Tata" Martino no sabe si llamará a Raúl Jiménez, que regresó a los terrenos de juego recientemente tras una lesión. Jesús Corona, seguro que no estará; Ronald Araujo, va contrarreloj para llegar al cien por cien con Uruguay. De momento, está en la primera lista, igual que Mauro Arambarri, que se recupera de una lesión en un tobillo.

En Ecuador, no podrán contar con Joao Rojas; Saleh Al-Shehri es duda con Arabia Saudí tras romperse el tendón de Aquiles en abril; Joe Allen también es duda para viajara con Gales; tampoco es segura la presencia de Andreas Christensen con Dinamarca; ni la de Thomas Meunier, con una fractura de pómulo, con Bélgica.

El Mundial echará a andar el próximo 20 de noviembre en el Estadio Al Bayt de Jor. El Qatar-Ecuador será el pistoletazo de salida de un torneo en el que faltarán muchos jugadores importantes. Como cada cuatro años, las lesiones son protagonistas antes del inicio de una Copa del Mundo. Casi todas las selecciones llorarán alguna baja y en el próximo mes, 32 entrenadores rezarán por la salud de sus jugadores.