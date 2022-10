Mbappé cobrará 630 millones de euros en tres años con el PSG

El diario francés Le Parisien desveló ayer los detalles del contrato que el PSG le firmó a Kylian Mbappé el pasado mes de mayo y con el que se comprometió por dos temporadas más una tercera opcional.

El futbolista francés se embolsaría un total de 630 millones de euros en caso de cumplir las tres campañas, hasta el 2025, que firmó en pleno culebrón sobre su futuro, una vez finalizado su contrato, y con la oferta del Real Madrid ya sobre la mesa. Las cifras acordadas con el PSG superan notablemente a las que firmó Leo Messi, cuya última renovación con el Barcelona en el año 2017 supuso un montante de 555 millones de euros.

El acuerdo con Mbappé, según el rotativo francés, se divide en varias partes importantes. Kylian cobrará 72 millones de euros por temporada. El futbolista sumará también un bono de 180 millones, dividido en tres partes, por acordar su renovación.

Pero no es el único bono que incluye el contrato. El PSG ofrece también uno de fidelidad, que le otorgará una cantidad creciente por cada año que permanezca en el club. Si no lo abandona en el 2023, Mbappé cobrará 70 millones. Si no lo hace en el 2024, serán 80 millones y si permanece en el 2025 la cifra se irá hasta los 90.

Además de superar el contrato que había firmado Messi —que se garantizó 138 millones por temporada entre fijo y variables, con dos primas aparte— Kylian mejora también el firmado por el PSG a Neymar Junior, el fichaje más caro de la historia del fútbol, por el que pagó al Barcelona 222 millones en el 2017. Tras cambiar la liga española por la francesa, Neymar se garantizó un total de 267 millones en seis años, hasta el 2023.

Por detrás de Neymar se sitúan los firmados por el Real Madrid y el Juventus a Cristiano Ronaldo —220 millones en cada club— el rubricado por el cuadro blanco a Gareth Bale, de 178 millones por seis años, y el que firmó el Manchester United a Paul Pogba de 113 millones en cinco años.