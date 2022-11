Tom Brady afirma que marca de 100.000 yardas será mérito de sus compañeros

Tom Brady, 'quarterback' de los Tampa Bay Buccaneers, afirmó este viernes que si el próximo domingo rompe la barrera de 100.000 yardas aéreas será mérito de los compañeros que atraparon alguno de sus envíos en 23 años de carrera.

"Más que para mí, es un mérito de todos los muchachos con los que jugué, para todos los que me protegieron y los que atraparon esos pases", aseveró Brady previo al duelo de la semana nueve en la que los 'Bucs' recibirán a los campeones Los Angeles Rams.

Tom Brady está a 164 yardas de apuntar en su histórica libreta de carrera en la NFL otra hazaña que parece inalcanzable para cualquier otro mariscal de campo.

Actualmente el considerado mejor jugador en la historia de la NFL acumula 99.836 yardas en temporada regular y 'playoffs', los dos 'quarterbacks' que más cerca están de ese registro son Drew Brees, con 85.724, y Peyton Manning, con 79.279, ambos ya retirados.

"Creo que será una gran celebración para todos esos muchachos que me han ayudado porque no puedo hacer una mierda en esta liga sin que cada compañero que he tenido también haga algo en lo que ellos son increíbles", reiteró Brady.

En sus 23 temporadas en la liga, 20 con los Patriots, con los que ganó seis Super Bowls, y tres con los Buccanners, con los que obtuvo uno, Brady presume múltiples récords.

Es el jugador con más apariciones en el Super Bowl con 10, con más designaciones de Jugador Más Valioso, cinco; el que más pases de anotación en temporada regular tiene, más pases completos, mayor número de victorias, entre otros.

El 15 veces seleccionado al Pro Bowl dijo que de romper la marca no le interesará guardar el balón como recuerdo del hecho.

"Probablemente me quede con mi jersey, he guardado varios de esos últimamente, pero pase lo que pase, el balón no, porque es sólo eso, un balón de fútbol".

"Creo que todo el mundo habría dicho que estamos locos, incluyéndome a mí si en el inicio de mi carrera me hubieran mencionado esa cifra, pero insisto, es un crédito para todas las personas con las que he jugado. Gracias a todos" Tom Brady Quarterback' de los Tampa Bay Buccaneers “

Los Buccaneers marchan en el segundo lugar de la división Sur de la Conferencia Nacional con marca de 3-5, persiguen a los Atlanta Falcons que lideran con 4-4. De ahí la importancia de vencer el domingo a los Rams en la semana nueve de la temporada 2022 de la NFL.