Polémica en Francia por cántico racista emitido en televisión argentina

"Racismo en directo", "Imágenes odiosas"... son algunas de las reacciones en los medios franceses este miércoles al cántico racista e insultante de varios aficionados argentinos emitido en directo la pasada noche en un canal de televisión de Argentina.

Durante una conexión del canal deportivo TyC, un reportero está en la calle con un grupo de jóvenes aficionados ataviados con la camiseta albiceleste que entonan un cántico que se burla de los orígenes africanos de algunos jugadores franceses y lanza propósitos especialmente ofensivos contra la principal estrella gala, Kylian Mbappé.

Por ejemplo, cantan "juegan en Francia, pero son todos de Angola" o "su vieja es nigeriana, su viejo camerunés, pero en el documento, nacionalidad francés". En este momento, el reportero reacciona y exclama "no, no, no, censurada".

La radio pública France Info comienza su información con la frase "racismo en directo", mientras que RMC Sport considera que son "imágenes odiosas".

L'Equipe no califica los hechos, pero precisa que TyC no ha pedido disculpas por estas imágenes, que han circulando ampliamente en redes sociales.

Por ahora, ni la Federación Francesa de Fútbol ni Mbappé o su entorno han reaccionado a este episodio, que se produce apenas a cuatro días del mundial que se disputa en Catar, y en el que Argentina y Francia podrían cruzarse.

En el pasado mundial de Rusia 2018, Francia eliminó a Argentina por 4-3 gracias en gran parte a una prestación estelar de Mbappé, que a sus 19 años provocó un penalti y marcó dos goles.

"Cuatro años después, los aficionados argentinos se vengan de la peor de las maneras", señala RMC Sports.