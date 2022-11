Cristiano busca la redención en Qatar 2022

En medio del peor año de su laureada carrera, Cristiano Ronaldo llega al Mundial de Qatar 2022 con la mirada puesta en la redención con Portugal de una temporada marcada por la polémica y el mediático divorcio con el Manchester United.

Ahora con las "quinas", donde mantiene la relevancia de siempre, Cristiano intentará ganar el único gran trofeo que le falta y a la vez intentar hacer olvidar el mal momento que atraviesa.

Una entrevista controvertida, abandonar el campo antes del final del partido, alejarse del equipo y ausentarse en la pretemporada fueron algunas de las polémicas que marcaron la segunda mitad de 2022 del portugués en Old Trafford.

En plena separación, Cristiano ya no tiene en el United el protagonismo de antaño y el entrenador del club inglés, el neerlandés Erik Ten Hag, prefiere maximizar su aportación poniéndolo durante las segundas partes de los partidos, para claro disgusto del jugador.

No es el caso en Portugal, donde sigue siendo el líder del equipo dirigido por Fernando Santos, además del capitán y la figura clave en la delantera.

Las dudas se agravan con la ausencia confirmada de su habitual compañero en el ataque, Diogo Jota (Liverpool), que ha sufrido una lesión que le dejará fuera de la competición.

En Portugal se espera que esto no vuelva a ocurrir cuando comience el Mundial, que está considerado en el país como el último de CR7.

Cristiano Ronaldo está a punto de disputar el quinto Mundial de su carrera, que podría ser el último, aunque el propio crack portugués no comparte la idea e incluso se muestra enfadado con el tema.

"Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más, juego. Quien manda soy yo, punto final", respondió en rueda de prensa a finales de marzo.

Aunque todavía no ha aclarado si este será su último viaje a un Mundial, ya ha garantizado que tiene intención de estar presente en la Eurocopa de 2024 y prometió "un poco más de Cris".

La Copa del Mundo

La Copa del Mundo es el único gran trofeo que falta en su palmarés y lo mejor que consiguió fue llegar a las semifinales la primera vez que participó en el evento, en 2006.

En Alemania 2006 ya se perfilaba como la estrella de Portugal, a pesar de la presencia de varios miembros de la generación dorada portuguesa, como la ex leyenda del Real Madrid Luís Figo y el ex del FC Barcelona Deco.Consiguió marcar un gol contra Irán en la fase de grupos, pero no evitó que las "quinas" cayeran contra Francia en las semifinales.