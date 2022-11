Vargas y Baldé: dos dominicanos que juegan en la Copa del Mundo

Al caer la tarde en los aeropuertos comienza el chequeo de los vuelos que van hacia Europa. En la fila, el bronceado de los turistas de nuestro sol caribeño anuncia el fin de sus vacaciones.

Para otra parte de los pasajeros, esos aviones significan el inicio de una nueva vida. Atrás dejan todo, la familia, el barrio, los amigos, buscando esa oportunidad que no consiguieron, con la esperanza de encontrarla en algún lugar del viejo continente.

En ese grupo que sale diario, alguna vez hace muchos años estuvieron Gledys y Víctor. Ella terminó radicándose en España, él en Suiza. Sin embargo, aquel día, en ninguna de esas maletas llenas de sueños se encontraba ese de ser madre y padre de futbolistas profesionales.

Pasado el tiempo, con los particulares sacrificios que les toca vivir a quienes emigran, el destino les tenía guardado a ambos ver a Alejandro Baldé y a Rubén Vargas, sus hijos, jugar un mundial de fútbol.

La historia de Rubén

Rubén nació en 1998, en Adligenswil, una comuna del Cantón de Lucerna. En el club de esa localidad inició su etapa formativa, pasando luego por el Kriens y terminando en el FC Lucerna, equipo donde terminó de desarrollarse para, posteriormente, dar el salto a la profesionalidad debutando en la Superliga Suiza en 2017. Allí permaneció dos temporadas, en las que anotó doce goles en cincuenta y ocho partidos.

Es un centrocampista ofensivo que despliega su juego por la banda izquierda. Ha formado parte del proceso de desarrollo de la Federación Suiza de Fútbol, siendo uno de los mejores jugadores suizos de su generación.

Con la selección

Con la selección absoluta suiza debutó en 2019, participando hasta la fecha en 27 encuentros, sumando cuatro goles. Incluyendo una destacada actuación en la más reciente Eurocopa, donde vio acción en cuatro partidos. Hoy, está en la lista de los veintiséis de Murat Yakin, Catar 2022 será su primera Copa del Mundo.

Alejandro Baldé en España

Baldé, es una de las joyas de la prolífera cantera del Barça. Hasta finales de la semana pasada se encontraba en la concentración de la selección española sub-21 preparando el amistoso contra Japón en Sevilla.

Cuenta, que estaba en su habitación cuando recibió la llamada de Luis de la Fuente, su entrenador, quien le ordenó subir a la sala de reuniones para comunicarle una noticia: José Luis Gayà, el capitán del Valencia había sufrido una lesión que lo dejaba fuera del mundial, y Luis Enrique lo convocaba de urgencia para incorporarse de inmediato al plantel de la absoluta.

Alejandro Baldé está en la selección española.

Todo pasó tan rápido, que a su llegada a Doha el joven de 19 años comentaba emocionado: “Es un sueño estar aquí, todavía no me lo creo. Estoy para aprovechar la oportunidad al máximo. Ni hace un año, ni hace tres meses ni hace una semana me hubiera imaginado que podía estar aquí. No me lo creo”.

Ingresó en la Masía a los ocho años, pasando con éxito cada una de las divisiones inferiores del club blaugrana. Por sus características de juego de fuerza y potencia le apodaban ‘El Avión’.

Esas mismas cualidades le sirvieron para llamar el interés del Chelsea, el club inglés; siendo un jugador juvenil, le puso sobre la mesa una oferta para incorporarlo a sus filas, pero Alejandro decidió no marcharse de Can Barça. Ronald Koeman lo hizo debutar en el primer equipo la temporada pasada en un partido de Champions, donde el Barcelona perdió 0-3 del Bayern Múnich.

Fijo de Xavi

Hijo de una dominicana y un africano, Baldé nació en Barcelona y actualmente, es uno de los fijos en todos los esquemas de Xavi, quien de manera regular lo hace jugar en su posición de lateral por la izquierda, sin embargo, por la lesión del lateral derecho Bellerín ha tenido en algunos partidos que jugar por esa banda, como en el de Pamplona el pasado 8 de noviembre contra el Osasuna donde tuvo, si no, el mejor; uno de los mejores partidos de su joven carrera.

El verano pasado visitó por primera vez el país, donde se le vio feliz conociendo los más hermosos rincones de la tierra de mamá, de la que quedó encantado y a la que prometió regresar.

En ese entonces declaró que su prioridad, como es natural, era seguir trabajando para consolidarse en su club y en la selección española. Ambos objetivos los está cumpliendo de manera sobresaliente. Renovó con el Barcelona hasta junio de 2024 con una cláusula de rescisión de quinientos millones de euros, y antes de los veinte vivirá su primer mundial.

España debuta este miércoles contra Costa Rica, Suiza un día después contra Camerún.