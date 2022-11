"Hay ocho o diez equipos que pueden ganar el Mundial", dice Scaloni

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, diluyó este lunes, en la víspera de medirse a Arabia Saudita en el debut, el estatus de favorita de su equipo y aseguró que a su juicio existen "ocho o diez" selecciones capaces de ganar el Mundial de Catar.

Pregunta: ¿Tiene ya el equipo titular definido para el debut ante Arabia Saudita?

Respuesta: "El equipo está decidido, ya se lo he dicho a los jugadores. Es un poco lo que venían diciendo ustedes (los periodistas), no va a haber cambio de esquema. Lo verán mañana (martes, día del partido)".

P: Muchos europeos sienten que Brasil y Argentina están por encima y pueden ser los favoritos de este Mundial...

R: "Los grandes favoritos no ganan los Mundiales habitualmente. Hay grandes selecciones, no menos de ocho o diez que pueden ganar el Mundial. Es verdad que los sudamericanos no han tenido opciones de llegar a la final recientemente, salvo en el caso de 2014 con Argentina. Los detalles harán campeona del mundo a una selección y no tiene por qué ser la favorita".

P: ¿Da tranquilidad para este torneo romper el año pasado en la Copa América la larga racha sin títulos?

R: "Ahora el equipo sale a jugar mucho más tranquilo, la presión externa no está. Antes de ganar (la Copa América) ya les decía que el sol sale mañana otra vez, que siempre hay que estar tranquilos. Ahora eso se consiguió y salimos más tranquilos que nunca a la cancha. Para jugar un Mundial es clave salir liberado. La carga emotiva es diferente".

P: ¿Cómo vive el equipo estos primeros días en Catar?

R: "Lo que mejor llevamos es el día a día, el proceso. Tanto cuerpo técnico como jugadores disfrutamos de vivir un Mundial. Cuando estás en el césped, la cancha y el entrenamiento son momentos para disfrutar. Sabiendo que el equipo está bien y hemos logrado llegar al partido de la forma que queríamos".

Preguntas sobre el Mundial P: ¿Cómo se vive un Mundial en unas fechas y con unas circunstancias tan atípicas para este torneo? R: "En cuanto al clima, es mejor de lo esperado. El que vino aquí se da cuenta de que no es tan extremo. Los jugadores tuvieron eso sí un mes de octubre horrible, cargadísimo. Varios llegaron con algunos problemas. Tuvimos que gestionar esta semana los entrenamientos, los minutos, para que todos lleguen. El mes de octubre fue muy cargado, cada tres días se jugaba en la élite, y además con la cabeza pensando en el Mundial". P: ¿Qué siente cuando hay colegas como Luis Enrique que tienen ese reconocimiento hacia Messi? R: "Luis Enrique habla porque lo entrenó (en el FC Barcelona), sabe lo que significa. Yo puedo disfrutar de él cuando puedo tenerlo. Que los argentinos lo disfruten, es una maravilla que pueda jugar con nosotros un Mundial. Todos los elogios se quedan cortos".

P: ¿Cómo vivió las bajas esta semana de su lista de Nico González y Joaquín Correa?

R: "La decisión de estos dos jugadores que se han ido, lamentablemente, es porque no daban las garantías de poder estar bien en el resto de la competición, es una decisión dolorosa, pero siempre pensamos en lo mejor para el equipo. Han venido dos compañeros más (Ángel Correa y Thiago Almada), que están bien y aportan lo suyo".