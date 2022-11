Luis Enrique: "Si Ferran hace el gesto del chupete lo cambio al momento"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, dijo que "bromas las justas" tras ser preguntado en su directo en Twitch por cómo reaccionaría si Ferran Torres, pareja de su hija Sira, celebrase un gol en el Mundial haciendo el gesto del chupete, en referencia a un embarazo, y aseguró que lo cambiaría "al momento" y no volvería "a pisar un césped".

"Si Ferran Torres marca gol me alegraré mucho. Como haga el gesto del chupete lo cambio al momento, lo pongo en la grada y no vuelve a pisar un césped. Solo faltaría. Bromas, las justas", aseguró.

El sexto directo del seleccionador desde la concentración en la Universidad de Catar, cedió el protagonismo a su ayudante y preparador físico, Rafel Pol, natural de la localidad mallorquina de Campanet.

Entre la respuestas más llamativas de Luis Enrique estuvo la presencia de Iago Aspas, al que no cita para la selección española, en su equipo fantasy compartiendo delantera con Lewandowski, Muriqi y Rodrygo. Como entrenador eligió a Xavi Hernández.

También dejó un mensaje para los que critican la convocatoria de los jóvenes pero luego elogian su nivel en los partidos. "De lo mismo que te acusan cuando pierdes, luego te elogian cuando ganas".

"Si son jóvenes y ganamos vaya maravilla, que barbaridad. Si perdemos pero como vienes con jugadores jóvenes. Eso no vale como argumento, antes de venir te pones a favor de una corriente o de otra porque si no no tiene ningún sentido", manifestó.

Además pidió letra para el himno de España. "Estaría muy bien, sería maravilloso que tuviese una letra que representara la emoción que uno siente cuando escucha el himno de España. La verdad es que aunque no tengamos letra el himno siempre te pone la piel de gallina". EFE