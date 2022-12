Suiza tiene un mensaje para Cristiano Ronaldo

Xherdan Shaqiri, mediapunta de la selección de Suiza, aseguró que el enfrentamiento ante Portugal en los octavos del Mundial de Qatar 2022 va a ser distinto a los dos que han protagonizado recientemente en la Liga de Naciones.



"Para mí va a ser totalmente diferente, porque no hay un partido amistoso, esto no es la Liga de las Naciones, la presión es alta, y ahora es importante cómo los jugadores lidian con esta presión", señaló Shaqiri a los informadores en el campo de entrenamiento helvético en la Universidad de Doha.



Portugal y Suiza se enfrentaron en el grupo A2 de la actual Liga de Naciones. Los helvéticos cayeron en el Jose Alvalade de Lisboa por 4-0 con un doblete de Cristiano Ronaldo y ganaron por 1-0 en Ginebra con un tanto en el primer minuto de Haris Seferovic.



El jugador del Chicago Fire estadounidense reconoció que el martes necesitarán "una gran actuación" en el estadio de Lusail. "Portugal es un buen equipo y es el favorito en este partido, pero conocemos nuestras cualidades y trataremos de crearles muchos problemas", señaló.



Autor de uno de los tantos en la decisiva victoria ante Serbia (3-2), Shaqiri insistió en la necesidad de tener una gran actuación para pasar a cuartos: "Tenemos que tener una actuación especial de todo el conjunto porque somos Suiza, no tenemos Cristianos".



"Cuando actuamos como equipos tenemos éxito y es lo mismo para ese partido. Tenemos que mantenernos unidos y si todos los jugadores alcanzan su nivel más alto tendremos la oportunidad de clasificarnos", añadió. EFE

