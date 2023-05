Dominicana quiere vencer a Italia en el cierre de la fase de grupos del Mundial Sub-20

La Selección Dominicana de Fútbol enfrentará a Italia en el último partido de la fase de grupos del Mundial Sub-20. El combinado nacional, aún con chance matemático de avanzar a los octavos de final, chocará con los trasalpinos a partir de las 2 de la tarde (hora dominicana) en el Estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza.

La posibilidad de avanzar a la siguiente fase como uno de los cuatro mejores terceros sigue abierta, aunque a nivel de milagro. La goleada (6-0) sufrida ante Brasil el pasado miércoles hipotecó las opciones del conjunto criollo. Dominicana necesita ganar por cuatro goles o más para alcanzar el tercer lugar del grupo D y ligar resultados favorables en los grupos C y F.



Sin perder la motivación

Cerrar la fase de grupos con una victoria es el objetivo que tienen entre ceja y ceja los integrantes de la Selección Dominicana. El defensor Alfeni Tamarez aseguró que el grupo está "muy motivado" y que la clave del partido será "la paciencia". Por su parte el atacante Alejandro Martín Sapeg señaló que el equipo "debe jugar su mejor partido" y le prometió "una alegría" a la afición.

Para Omry Bello, lesionado en el entrenamiento del pasado martes, el aliento a sus compañeros tendrá que hacerlo desde el banquillo. Bello aseguró que al grupo "le faltó confianza" en los partidos ante Nigeria y Brasil, y confía en que ante los italianos se pueda conseguir una victoria. "Nos caracterizamos por ser un equipo que siempre va a buscar el resultado y no se esconde", agregó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/27/260523-rd-sub20-26-mayo-mendoza-20-d9ed6831.jpg Jason Joseph se perfila como sustituto de Edison Azcona en el once inicial. (NELSON PULIDO / DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/27/260523-rd-sub20-26-mayo-mendoza-46-cfc4d7f2.jpg Derek Cuevas, jugador del FC Barcelona, desea marcar ante Italia. (NELSON PULIDO / DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/27/260523-rd-sub20-26-mayo-mendoza-29-e63a18d6.jpg Xavier Valdez, con sus grandes atajadas, ha sido de los más destacados en la Selección Dominicana de Fútbol durante el Mundial Sub-20 Argentina 2023. (NELSON PULIDO / DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/27/260523-rd-sub20-26-mayo-mendoza-45-25535b6e.jpg Bryan More espera disputar sus primeros minutos en el Mundial Sub-20. (NELSON PULIDO / DIARIO LIBRE)





Baja sensible

Edison Azcona y Omry Bello son los únicos efectivos con los que no podrá contar Walter Benítez para el duelo de este sábado ante Italia. Azcona, capitán de la Selección Dominicana, vio tarjeta roja por doble amarilla en la derrota ante Brasil. El autor del primer gol dominicano en un Mundial FIFA cederá su lugar en el once inicial a Jason Joseph, quien recientemente cumplió el rol de Azcona en el amistoso ante Argentina. El gol no le es ajeno a Joseph y su nombre figura en la lista de dominicanos que marcaron durante el proceso clasificatorio.

El duelo entre dominicanos e italianos podrá ser visto en República Dominica a través de la señal de CDN Deportes y en en el servicio de streaming de FIFA+.