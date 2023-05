Sergio Rico, portero del PSG, se encuentra estable luego que caballo lo golpea

Sergio Rico, portero del Paris Saint-Germain, permanecía el martes en condición estable con una lesión en la cabeza tras recibir un golpe de un caballo el fin de semana en España, informó su esposa.

Alba Silva conversó brevemente con la prensa española afuera del hospital en el que Rico se encontraba ingresado en la unidad de cuidados intensivos desde el domingo. La mujer no brindó más detalles acerca de la condición en la que se encuentra su esposo.

Sus representantes habían indicado que las 48 horas posteriores al accidente serían indispensables para determinar el progreso de su recuperación.

Silva publicó anteriormente un mensaje en Instagram, donde decía: "No me dejes sola mi amor, porque te juro que yo no puedo ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando, mi vida, te amamos tanto".

El portero español de 29 años, quien jugó para el Sevilla y es suplente en el PSG, acababa de llegar de Francia y se dirigía a una misa con sus familiares el domingo cuando fue embestido por un caballo suelto.