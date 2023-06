Rapinoe evoluciona con la selección antes del Mundial del próximo mes

El papel de Megan Rapinoe con Estados Unidos está cambiando mientras la selección se prepara para la Copa Mundial.

La vocal jugadora de 37 años conocida por su colorido cabello e icónica pose de victoria es la jugadora más veterana en el equipo. El cambio generacional era inevitable antes del torneo que inicia el próximo mes en Australia y Nueva Zelanda.

"Ciertamente va a tener minutos diferentes de juego. Pero su papel, primero, como líder, es importante. Pero también su actuación en el campo es muy valiosa para nosotros", admitió el seleccionador Vlatko Andonovski.

Rapinoe se está recuperando de una aparente lesión en la pantorrilla que sufrió el 10 de junio con su club, el OL Reign de la liga de Estados Unidos. Pero no espera que la deje fuera.

"Fue menor, no fue el mejor momento, pero es la vida de un deportista. No es algo que me preocupe para el inicio del torneo", indicó Rapinoe el martes durante la sesión de prensa del equipo. "Aún tenemos tiempo y tendremos tiempo en Nueva Zelanda antes de empezar".

Rapinoe, que ahora luce un cabello azul turquesa no ha jugado desde que se lesionó por precaución. Su compañera con el Reign, Rose Lavelle también ha estado fuera desde abril por una lesión en la rodilla.

Cuando anunció la plantilla para el Mundial la semana pasada, Andonovski indicó que esperaba que Rapinoe y Lavelle jueguen con Estados Unidos ante Gales el 9 de julio en San José, antes de que el equipo parta hacia Nueva Zelanda.

Rapinoe ha sido parte clave del equipo por un largo tiempo.

En el Mundial de Francia 2019, anotó seis goles, incluyendo un penal en la victoria por 2-0 en la final ante Holanda. También tuvo tres asistencias para llevarse la Bota de Oro y el Balón de Oro a la mejor jugadora.

Rapinoe inició su camino con la selección mayor en el 2006. Tiene dos títulos del Campeonato del Mundo y un oro olímpico con Estados Unidos. También se llevó el Balón de Oro y el premio FIFA Best femenino en el 2019.

El año pasado fue galardonada con la Medalla Presidencial.

"Primero, es un gran jugador, en la cancha sabes el nivel que necesita y esas cosas. Fuera del campo, es graciosa y me hace sentir cómoda incluso siendo tan joven y ella siendo mucho más grande", indicó Alyssa Thompson, quien a sus 18 años es la jugadora más joven de la selección.

La selección necesitará de la experiencia y liderazgo de Rapinoe. El equipo cuenta con 14 jugadoras que debutarán en el Mundial.

Estados Unidos inicia el torneo en Auckland ante Vietnam el 21 de julio.