Fedofútbol anuncia su seleccionado U15 para el Concacaf 2023

La Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol) anunció su seleccionado para el evento U15 de la Concacaf que se celebrará en Curazao y la República Dominicana entre el 6 y el 13 de agosto.

El evento contará con la participación de 42 equipos de jóvenes menores de 15 años, 40 de Concacaf y dos selecciones invitadas de la Confederación Asiática de Fútbol.

Los convocados

La selección nacional dominicana estará compuesta por los porteros Elián Beras y Wilkins Geraldo; los defensores José Carlos Abreu, Daniel Fernández, Jean Paul Del Rosario, Jorge Moreno, Jean Armando Taveras y Julián Alba; los mediocampistas Gabriel Gómez, Giles Turnier, Hugo González, Enmanuel Ramos, Marc García y Kamil Castillo; y los delanteros Luis Elián López, Luis Peryra, Adrián Gracía, Luis Pereyra Y Luis Davic Angeles.

El director técnico del conjunto será Juan Carlos García.

Formato de competencia

Se jugará en un formato de tres ligas (A, B y C), arrancando con una fase de grupos, seguida por una fase de eliminación directa.

La liga "A" estará conformada por 16 equipos, con los 14 equipos mejor rankeados y las dos naciones invitadas, Canadá, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Puerto Rico, Qatar, Arabia Saudí, Trinidad & Tobago, Estados Unidos y los anfitriones de República Dominicana.

La liga "B" estará conformada por los próximos 16 equipos; Antigua & Barbuda, Aruba, Barbados, Bélice, Bermuda, Bonaire, Islas Caimán, Curazao, Grenada, Guadalupe, Guyana, Martinica, Nicaragua, St. Kitts y Nieves, Santa Lucía y Surinam.

La liga "C" estará compuesto por los 10 equipos peor rankeados; Anguila, Islas Vírgenes Británicas, Dominica, Guyana Francesa, Montserrat, San Martín, San Vincent & Granada, Saint Marteen, Turcas & Caicos e Islas Vírgenes de Estados Unidos

Todos los partidos de la liga "A" serán celebrados en Santo Domingo, República Dominicana y las ligas "B" y "C" se jugarán en Willemstad, Curazao.

La última edición de este evento fue realizada en el 2019 en la IMG Academy en Bradenton, Florida, mientras que la edición 2021 fue cancelada por la pandemia generada por el COVID-19.