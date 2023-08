La 'Messimanía' dispara el precio medio de las entradas en Nueva York de 46 dólares a 502

Nueva York, 25 ago (EFE).- Las entradas para ver el debut de Lionel Messi en la liga MLS este sábado contra los New York Red Bulls tienen un precio promedio de 502 dólares (unos 464 euros), mientras que antes de la llegada del astro argentino al Inter Miami el valor medio de las entradas para los New York Red Bulls era de 46 dólares, según informó a EFE VividSeats.



La empresa de venta de boletos, además, destacó que "se considera la entrada más popular de los Red Bulls (en su estadio) en más de una década".



"El boleto de debut de Messi en la MLS con el Inter Miami y los New York Red Bulls tiene más demanda que el promedio de cualquier equipo de la NFL (de fútbol americano) de la temporada pasada, según el precio promedio", destaca a EFE en un correo electrónico VividSeats.



No obstante, el Inter Miami aún no ha anunciado si Messi va a jugar mañana.



Hasta el momento, el precio medio más alto de las entradas en este estadio era de 270 dólares y se alcanzó cuando el FC Barcelona y los Red Bulls jugaron un partido amistoso el verano del año pasado.



En lo referente al precio de los boletos en la liga MLS desde 2009, el precio medio más alto, de 678 dólares, se consiguió el 6 de agosto en la Leagues Cup, un torneo entre clubes de la MLS y de la Liga mexicana, entre el Inter Miami y Dallas, un partido en el que también jugó Messi. EFE

