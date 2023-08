Luis Rubiales no dimite a su puesto de presidente de la Real Federación Española de Fútbol

Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, afronta horas decisivas ante las masivas peticiones de dimisión tras su beso a Jennifer Hermoso tras el triunfo de la selección femenina en el Mundial de fútbol en Sídney.

Rubiales se niega a dimitir de su cargo como presidente tras el beso forzado en la boca a la jugadora Jenni Hermoso durante la entrega de medallas de la final del Mundial femenino de fútbol. Todo ello a pesar de que la propia futbolista pidió el pasado miércoles "medidas ejemplares" y dejó la gestión del caso en manos de su sindicato, un comunicado que el propio Rubiales ha mencionado en sus declaraciones en la Asamblea Extraordinaria de la RFEF al defender que no termina de entender su postura.

"Fue un beso espontáneo y mutuo. Jenni me levantó del suelo, luego nos abrazamos y yo le dije: 'Olvídate del penalti'. Ella me dijo: 'Eres un crack' y yo le dije: '¿Un piquito?', a lo que me dijo: 'Vale'", ha justificado Rubiales en su intervención al arrancar la asamblea. "Hay mucha gente que, aunque silenciada, me está apoyando. Quiero dar las gracias por todos los mensajes de apoyo y llamadas que he recibido", ha añadido asimismo.

Antes de que Luis Rubiales manifestarse públicamente su 'no' rotundo a la dimisión, la FIFA, a través de su Comisión Disciplinaria, decidió abrir un procedimiento disciplinario contra el presidente de la RFEF. El comportamiento de Luis Rubiales, con el beso en el acto de entregas de medallas y las imágenes del palco en la celebración del presidente de la RFEF, "podrían resultar constitutivos de violaciones de los artículos 13.1 y 13.2 del Código Disciplinario de la FIFA".

Te puede interesar Luis Rubiales dimitirá al puesto de Presidente de la Real Federación Española de Fútbol

El Gobierno también había elevado en las últimas horas la presión sobre Rubiales. El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha advertido que "actuará" si no se produce ningún movimiento sobre el futuro del presidente de la RFEF, señalado y acorralado. "Desde luego, esperamos acontecimientos, pero, si no se dan, si no se producen, el Gobierno va a actuar", subrayó en una visita oficial a París.

Uno de los últimos en sumarse a las críticas desde el ámbito deportivo ha sido el entrenador del Real Madrid. Carlo Ancelotti ha asegurado que "es un tema muy delicado". "Como la mayoría de la gente ha sido un comportamiento que no me ha gustado. No es un comportamiento de un presidente de Federación", ha añadido en rueda de prensa.