Neymar dice que no está al 100% con Brasil en inicio de eliminatoria

El delantero brasileño Neymar reconoció que su condición física no es la óptima como para jugar en las dos primeras fechas de la eliminatoria al Mundial con la selección de su país, debido a la lesión que ha reducido su actividad desde febrero.

Neymar abandonó las filas del París Saint-Germain para marcharse al Al Hilal de Arabia Saudí, pero no ha jugado todavía con su nuevo club. Comentó el martes en una conferencia de prensa que la Liga Saudi Pro podría ser tan buena como la Ligue 1 de Francia, si no es que mejor.

La selección brasileña disputará este viernes su primer partido de la eliminatoria mundialista en la ciudad amazónica de Belem ante Bolivia. Luego, la Canarinha viajará a Perú para jugar el martes.

Neymar ha dicho que ha llegado a compromisos internacionales anteriores en forma similar y sin embargo ha jugado.

"Me siento bien, pero obviamente no estoy al 100%. Mi cabeza está bien y mi cuerpo también", dijo el astro de 31 años. "Iba a jugar el partido más reciente (de Al Hilal), pero me llevé un golpe en un entrenamiento y el técnico decidió dejarme fuera, de modo que pudiera venir a Brasil".

El partido más reciente de Neymar con su selección fue la derrota en cuartos de final de la Copa del Mundo ante Croacia. El atacante se marchó de Qatar con dudas sobre su futuro con la Seleção y no participó en los tres primeros compromisos de Brasil en el presente año.

Ahora las dudas de Neymar parecen cosa del pasado.

"Tras mucha presión de mi familia y amigos (para regresar a la selección) uno comienza a dar valor a todo lo que hizo", indicó Neymar. "Cuando estás con tu gente, con tu familia, te ponen en tu lugar y te hacen ver que vale la pena seguir feliz. vistiendo la camiseta de Brasil.

Neymar necesita un solo gol para rebasar los 77 de Pelé y convertirse en el máximo anotador de Brasil en partidos oficiales. Se trata de un hito que la Confederación Brasileña de Fútbol no tendría ánimo de celebrar, debido a su conteo diferente de los tantos del legendario futbolista fallecido el año pasado.

La CFB sostiene que Pelé, ganador de tres mundiales, marcó 95 goles como seleccionado.

De cualquier modo, Neymar coincidió en que la marca es otro incentivo para seguir jugando con Brasil.

"Es difícil saber lo que significa este récord, pero sí es muy significativo", comentó el delantero. "Nadie pensó en superar esto. Es algo que responderé después de que lo logre".

Neymar, criticado por los aficionados en Francia durante los años recientes, dejó el PSG en medio de reportes de que el club no lo quería más. Lanzó discretamente un dardo ante su liga anterior durante la conferencia de prensa.

Cuando se le preguntó cómo seguiría siendo competitivo fuera de Europa, respondió: "Les aseguro que el fútbol aquí (en Arabia Saudí) es el mismo. La pelota es redonda, y si miran los nombres que han ido a la liga saudí... no sé si es mejor que la francesa".