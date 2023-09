Usher protagonizará el espectáculo del Súper Bowl de 2024 en Las Vegas

El cantante estadounidense Usher fue elegido este domingo por la NFL para actuar en el espectáculo del descanso del Súper Bowl de 2024, la gran final de la temporada del fútbol americano, que se jugará el próximo 11 de febrero el Allegiant Stadium de Las Vegas.



"Es el honor de mi vida añadir a mi lista sueños una exhibición en el Súper Bowl. Estoy ansioso por ofrecer un espectáculo distinto a todo lo que hayan visto de mí antes. Gracias a mis seguidores y a todos quienes hicieron posible esta oportunidad", dijo Usher en declaraciones facilitadas por la NFL.



El cantante texano, definido por la liga estadounidense como "uno de los más influyentes de su generación", tomará el relevo de Rihanna, que actuó en el Súper Bowl de 2023.



La actuación del medio tiempo del Super Bowl es un auténtico acontecimiento mundial que atrae tanta atención como el partido en sí.



En su exitosa carrera, Usher, nacido en Dallas en 1978, vendió más de 80 millones de discos y se consagró como una estrella global, como cantante, bailarín y empresario.



El texano también destaca por su labor social y lleva 24 años recaudando fondos para ayudar a las comunidades de bajos recursos, también gracias a su fundación New Look Foundation.



"Usher es un icono cuya música ha dejado una marca imborrable a nivel cultural. No podríamos estar más felices por tenerle este año", dijo Seth Dubowsky, jefe de música de la NFL.



Será la segunda edición del Súper Bowl en la que Apple Music es patrocinador del espectáculo del descanso.



Rihanna (2023), Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar (2022), The Weeknd (2021), Jennifer López y Shakira (2020), Maroon 5 (2019), Justin Timberlake (2018), Lady Gaga (2017), Coldplay (2016), Katy Perry (2015), Bruno Mars (2014) y Beyoncé (2013) completan la lista reciente de actuaciones del Súper Bowl.