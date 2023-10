Ingleses dan victorias a Bayern, Real Madrid y Man United en Liga de Campeones

ROMA (AP) — En una noche de homenajes al fallecido Bobby Charlton, tres ingleses brillaron con sus clubes en la Liga de Campeones.

Harry Maguire mantuvo al Manchester United en la pelea, mientras que sus compatriotas Harry Kane y Jude Bellingham marcaron también sendos goles.

Un cabezazo de Maguire en el segundo tiempo y un penal atajado por Andre Onana en los descuentos dieron al United la victoria por 1-0 sobre el Copenhague, para que el conjunto inglés cosechara sus primeros triunfos, luego de sufrir derrotas consecutivas.

Kane aportó el tanto crucial para que el Bayern Múnich consiguiera su 16ta victoria consecutiva en la fase de grupos, 3-1 sobre el Galatasaray. Bellingham marcó con un tiro de larga distancia el segundo tanto del Real Madrid, que superó 2-1 a Braga también el martes.

Charlton, excapitán de la selección inglesa y del Manchester United, falleció el sábado a los 86 años. En el primer partido del United como local desde el deceso, un gaitero solista interpretó el himno del club "We'll Never Die", dando un toque cinematográfico al interior del estadio Old Trafford..

Al compás de la música, el técnico de los Red Devils, Erik Ten Hag; el excompañero de Charlton, Alex Stepney, y el capitán de la escuadra juvenil Dan Gore ingresaron en la cancha, antes del partido ante el Copenhague.

Depositaron una ofrenda floral en el círculo central, antes de que se guardara un minuto de silencio.

Se interpretó luego "There's only one Bobby Charlton" en el estadio, mientras los aficionados aplaudían en memoria de uno de los seleccionados ingleses que conquistaron el Mundial de 1966 y que es considerado por muchos el mejor jugador del United en la historia.

Bayern es líder con una cosecha perfecta de nueve puntos a la mitad de la fase de grupos, y no ha perdido una sola unidad en esta ronda desde 2020.

Galatasaray le sigue con cuatro puntos, United tiene tres y Copenhague marcha con uno.

Kane causó poco impacto hasta las postrimerías del segundo tiempo, para el segundo tanto del conjunto de Bavaria. El capitán de Inglaterra intentó primero un vistoso taconazo tras un centro rasante de Jamal Musiala, pero el balón goleó al zaguero Sacha Boey.

Luego, el balón rebotó favorablemente para que Kane anotara en el contrarremate a los 73 minutos.

Musiala hizo después el tercer gol del Bayern.

Kingsley Coman había anotado en los albores por el Bayern. Sin embargo, el conjunto alemán fue presionado por el turco durante buena parte del cotejo.

En Manchester, Maguire había sido criticado por sus actuaciones recientes. Esta vez celebró con entusiasmo su gol y formó la imagen de un corazón con sus manos.

Goles de los brasileños Gabriel Martinelli y Gabriel Jesus dieron al Arsenal una victoria de 2-1 en cancha del Sevilla, campeón de la Liga Europa.

Martinelli ha marcado ahora en su primer partido de inicio con el Arsenal en la Liga de Campeones, la Liga Europa (ante el Standard de Lieja), la Liga Premier (frente al West Ham) y la Copa de la Liga (contra el Nottingham Forest).

Lens y PSV Eindhoven igualaron 1-1, con tantos respectivos de Johan Bakayoko y Elye Waahi.

Arsenal es líder de la llave con seis puntos, seguido por Lens (5), Sevilla (2) y PSV (2).

Bellingham llegó a 11 goles en 12 encuentros desde que se unió al Madrid y ayudó a que el equipo 14 veces monarca de Europa consiguiera un triunfo de vista y se afianzara en el liderato. Madrid tiene un botín perfecto de nueve puntos en tres duelos, tres más que el Napoli, que superó 1-0 al Unión de Berlín. Braga se mantiene tercero con tres tantos.

Rodrygo también anotó con el Madrid, que intenta acceder a la siguiente fase por 28va ocasión consecutiva. Esta es la tercera vez que Braga participa en la máxima competencia europea y nunca ha pasado de la fase de grupos.

El brasileño Rodrygo le dio la ventaja al Madrid a los 16 minutos y Bellingham amplió la diferencia a los 61.

"Es normal sufrir un poco en los duelos de visita", admitió el también brasileño Vinícius Jr. "Pero jugamos bien y anotamos goles en las oportunidades que creamos. Pudimos anotar más".

Giacomo Raspadori ocupó el lugar de Victor Osimhen como centro delantero y anotó en la victoria del Napoli.

Un gran trabajo de Khvicha Kvaratskhelia implicó que Raspadori requirira sólo un toque para desviar a las redes un pase del astro georgiano.

Brais Méndez anotó de nuevo para que la Real Sociedad superara 1-0 a Benfica en Lisboa. El club portugués, que llegó a los cuartos de final en la edición anterior, sufrió su tercera derrota consecutiva.

El chileno Alexis Sánchez, quien jugó sorpresivamente de inicio con el Inter de Milán, lo encaminó a un triunfo de 2-1 sobre el Salzburgo. Así, mejoraron las probabilidades de los Nerazzurri, de llegar a la fase de eliminación directa.

Sánchez anotó a los 19 minutos, su primera diana desde que volvió al club en el receso previo a esta campaña. Oscar Gloukh igualó brevemente por el Salzburgo pero Hakan Calhanoglu marcó el tanto que redituó el triunfo, de penal a los 64.

El conjunto Txuri-urdin y el Inter tienen siete puntos, en la cima de la llave. Salzburgo viene a continuación con tres y Benfica está en cero.