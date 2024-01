Messi y Luis Suárez se entrenan juntos por primera vez con el Inter Miami

Leo Messi y Luis Suárez han materializado este sábado, a primera hora de la mañana, la imagen que desde hace cuatro años habían proyectado: la de volver a ser compañeros de equipo y reunirse en Miami. Los dos saltaron juntos al campo de entrenamiento del Inter Miami para arrancar junto al resto de sus compañeros la pretemporada.

Fueron los últimos en salir del vestuario. Previamente lo habían hecho el resto de jugadores con los otros dos exjugadores del Barcelona al frente, un Jordi Alba y un Sergio Busquets que saludaron al resto de compañeros.

Desde que en 2020 Suárez dejó el Barcelona con rumbo al Atlético de Madrid, han pasado cuatro años hasta este reencuentro, un tiempo en el que vistió las camisetas de Nacional en Uruguay y Gremio en Brasil.

La salida de Messi al campo de entrenamiento se intuyó desde unos momentos antes cuando se pudo ver a su inseparable guardaespaldas, Yassine Cheuko, ya sobre el césped. Este año continuará acompañando a la estrella del Inter Miami.

El argentino y el uruguayo permanecieron en todo momento juntos, sonrientes y bromeando en un entrenamiento dirigido por el argentino Gerardo 'Tata' Martino.

Un gran rondo con todos los integrantes de la plantilla inició la sesión. Los exbarcelonistas estuvieron juntos en muchos momentos de la sesión, escenificando la alegría de volver a compartir equipo.

Posteriormente realizaron ejercicios de pase al primer toque por parejas, formando Suárez junto a Messi y Busquets con Alba.

Martino supervisaba el ejercicio caminando entre las parejas y deteniéndose por unos minutos junto a quienes ya fueron sus pupilos en su etapa en el Barça.

Este fue el primer entrenamiento de una temporada en la que el Inter Miami parte como principal favorito para ser campeón de la MLS, así como el resto de competiciones que afrontará: Copa de Campeones de la Concacaf, US Open Cup y Leagues Cup.

Martino no siente la presión

Martino dirigirá una plantilla de ensueño para la MLS y no tiene problema en asumir esa responsabilidad.

"No siento presión. Es un lugar donde tengo la posibilidad de conducir grandes futbolistas, tener un equipo competitivo que aún tenemos que terminar de darle forma. En función de lo que tenemos hay responsabiidades, obligaciones, y tenemos que intentarlo, como hicimos el año pasado. Sí, estamos en un lugar donde los ojos del mundo están posados por las grandes figuras que tenemos", manifestó el técnico ante los medios tras el entrenamiento.

De todas esas figuras, la gran novedad es la Suárez, del que espera un rendimiento muy alto pese a los problemas de rodilla que viene arrastrando en las últimas temporadas.

"Seguramente a lo largo de la temporada necesitaremos tener precauciones con su rodilla, pero hoy ha trabajado muy bien y se le ve en buena forma. Estamos felices por esto. Espero ver lo que ha hecho en los últimos quince años, encontrar una muy buena versión de él, como la que mostró el año pasado con Gremio", indicó Martino.

El Inter Miami se ha convertido en un club muy mediático y la venta de entradas está ligada también a las alineaciones de los nombres más importantes, pero para su entrenador esto no debería afectar a la gestión de minutos de sus jugadores.

"Hay algo que fue difícil el año pasado, lo de que se vendan más o menos entradas, que necesiten saber si juegan... Me gustaría que jugaran todos los partidos, pero no podemos hacerlo en función de vender más o menos entradas. Tenemos la obligación de cuidarles a ellos y cuidar al equipo", argumentó.

Sobre el planteamiento táctico que quiere proponer en esta nueva temporada, no quiere limitarse a uno en concreto: el año pasado recurrió tanto a la línea de cinco como a la de cuatro en defensa.

"Hemos sido mejores defensivamente en esos partidos con línea de tres. No quiero cerrarme a jugar solamente de esa manera. Habrá partidos que necesitemos eso o una línea de cuatro. Seguiremos en la dinámica del semestre pasado", analizó Martino.

Sobre la pretemporada, hay un partido que destaca sobre todos los demás: el reencuentro entre Messi y Cristiano en Arabia Saudí.

El 'Tata' no se mostró demasiado cariñoso hacia el portugués al ser preguntado por algún gran recuerdo relacionado con el futbolista: "No tengo ningún recuerdo especial de Cristiano. Tengo presente alguno de los clásicos que me tocó dirigir, algún partido entre Argentina y Portugal en Inglaterra. Es el respeto a un grandísimo jugador pero nada especial". EFE