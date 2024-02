Ángelo y Vicente, la cara del nuevo fútbol dominicano

Ángelo Valdes y Vicente Pérez, dos dominicanos que se han hecho su hueco en el mundo de la divulgación del fútbol europeo gracias a su programa Los Futbolitos.

Habiendo nacido en un país donde no hay tradición futbolera, es curioso que hayan conseguido ser relevantes en zonas como España, México y Argentina, llegando así a más de 30 millones de reproducciones en el último mes de enero.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/09/entrevista-con-los-fut--7522881.jpg Vicente a la izquierda y Will a la derecha, ambos tienen más de 30 millones de visualizaciones en enero (NELSON PULIDO)

Los que un día fueron los dos únicos alumnos conectados a una clase vía zoom, ahora se encuentran en lo más alto de la tabla de streamers deportivos. Ahora son, junto con Alofoke, los presidentes del equipo Galácticos del Caribe que competirá en la Kings League América.

¿Cuál es vuestra relación con el fútbol?

—VINS: Es por mi padre, él desde pequeño era muy fan del baloncesto y, después de un tiempo cuando Jordan se retiró, perdió esa afición; él tenía muchos amigos españoles y, en consecuencia, se enamoró del fútbol. Desde que nací me hizo del Real Madrid y de España; con eso crecí, desde los 11 años en una academia de fútbol. Desde ahí no he perdido la pasión.

—WILL: yo vengo de una familia de béisbol, mi padre jugó y fue coach; incluso me apuntaron a una liga, en la cuál di un pelotazo y no volví nunca. Además, en el colegio donde yo estudié, los niños hablaban y jugaban al fútbol. Eso fue lo que más influyó.

. Terminé siendo del Real Madrid porque me gustaba mucho Ronaldo y, sin saber específicamente el momento, desde pequeño así ha sido.

¿Cómo empezasteis a trabajar juntos?, ¿os conocíais de antes?

—VINS: los dos estudiamos en la misma universidad, INTEC, y ya habíamos coincidido en varias clases virtuales. Después de la cuarentena, nos juntamos en una clase en la que estábamos: Will, el profesor y yo. Desde el primer momento el profesor nos preguntó por qué elegimos comunicación, a lo que ambos respondimos: "estoy aquí porque en algún momento me gustaría hablar de fútbol en un programa".

¿Cómo fue el primer momento en el que os planteasteis empezar a hacer videos de fútbol?ç

—WILL: Nosotros, estando en la misma carrera y siendo los dos únicos alumnos de esas clase, nos encontrábamos en febrero de 2022, época de la famosa Champions del Real Madrid y sus remontadas. Él tenía la idea de empezar un podcast; yo ya tuve uno que fue un fracaso. Ahí le planteé hacerlo juntos, pero con un impedimento: yo trabaja como mánager de redes sociales, por lo que no tenía tiempo. Este tipo de proyectos requieren esfuerzo y dedicarles un gran espacio de tu día a día, pues con los proyectos anteriores aprendí que sí no me implicaba, no triunfaría.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/11/vicente-y-angelo-nelso-pulido.jpeg Vicente y Ángelo. (NELSON PULIDO)

¿A qué creéis que se debe ese éxito?

—WILL: se debe a muchas cosas. Somos muy agradecidos a Dios por nuestro éxito, pero también hay asuntos técnicos y mágicos que no podemos controlar. Nos enfocamos básicamente en subir 3 clips al día, algo que muchas personas nos decían que iba a saturar al público.

Así nos fue, nuestro primer clip tuvo 1 millón de visitas. Ahí también entra lo mágico, algo que no controlamos, pues son dos dominicanos hablando de fútbol, ya ahí es un acento totalmente diferente, más el añadido de no ser expertos y apostar por el entretenimiento... En el fútbol no hay espacio para el chiste, ahí entra el carisma nuestro.

En internet os definen como "la pareja de comentaristas de fútbol más graciosa del momento, ¿creéis que por eso habéis calado tanto en mercados como México, Colombia, Argentina, España?, ¿cuál diríais que es la fórmula?

—VINS: Ha sido definitivamente esa manera de hablar, quitándole la seriedad y dándole risa. Recuerdo un clip que nos ayudó mucho: un fan nos preguntó que comparáramos el "prime" (la mejor época) de Di María, Isco y James Rodríguez; ahí entran los españoles, colombianos y argentinos al debate, cada uno está muy atento de lo que dirás de su jugador; a base de comentarios, que mucho no eran ni futbolísticos, llegamos hasta uno de los streamers más grandes de Argentina. Éste, por seguir con la broma, nos contactó para hacer un vídeo juntos y triunfó. La gente empezó a entender nuestro role en el fútbol, que es pasarlo bien y mostrar entretenimiento puro.

—WILL: Hay que tener también en cuenta que cuando empezamos era el del Mundial de Catar, un año con mucho fútbol. A eso se le suma que muchos de nuestros seguidores son argentinos y ganaron el mundial. Entonces tenías a dos personas que piensan diferentes, yo no quería que Argentina ganara, por lo que iba totalmente en contra de sus jugadores y de Messi, soy de Cristiano Ronaldo. Ahí captas su atención. Lo mejor que nos pudo pasar fue que ganasen el Mundial porque teníamos más partidos de ellos ganando y siempre esperaban a que dijéramos algo.

¿Esa fama que habéis alcanzado, se transmite a las calles de República Dominicana?

—WILL: hay un nicho en el país en el que somos muy conocidos: son los que saben de fútbol y están metidos en ese mundo; generalmente son colegios y chavales pequeños. Pero no se compara con lo que es en España y Argentina.

—VINS: si salimos a la calle, es muy raro que nos reconozcan. Pero en España y Argentina te sientes como una celebridad.

Kings League América.

Con la creación de Galácticos del Caribe, vuestro equipo ¿por qué creéis que esa liga que empezó en España y su creador, Gerard Piqué, ha querido fijarse en vosotros?, ¿por qué un equipo de la República Dominicana?

—WILL: viéndolo desde fuera lo entiendo. Nosotros ya habíamos tenido mucha interacción con la Kings League España. Gracias a nuestra presencia ahí, habíamos estado con otros presidentes. Fuimos al partidazo de youtubers que organizó Dj Mario y fue un evento muy grande, lo vieron más de 1 millon de personas. Además tuvimos polémica con el Kun Agüero y mucha más gente nos vió.

La Kings League es por streamers, es fútbol con show, ellos vieron el potencial que podríamos tener porque, desde el primer día, es lo que hacemos. A eso se le junta que se unió Alofoke, el tercer presidente, alguien que lo está rompiendo, y vieron una gran oportunidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/09/entrevista-con-los-fut--7522877.jpg Ángelo y Vicente, junto con Alofoke, estarán representando a todo el Caribe en la Kings League Américas (NELSON PULIDO)

¿No les entró miedo en algún momento por el hecho de que el país no es uno de los grandes mercados futbolísticos?

—VINS: yo creo que no, de su parte no nos llegó eso. Hemos visto que el público nos apoya, sobre todo en los colegios. Hemos hecho algún evento a nivel colegial y los niños se volvían locos. La idea de la Kings League aquí es muy buena: la gente sabe lo que es el fútbol y, además es un formato diferente basado en el entretenimiento. Si Ángelo y yo le damos la relevancia que se merece, sabemos que puede ser el torneo, a nivel de fútbol, más visto en la historia de República Dominicana.

¿Tendrá un impacto en personas más adultas? No solo niños quiero decir

—WILL: Yo creo que en el deporte en general. No se cuántas competiciones comparten estos formatos. Es una oportunidad; si te paras a pensar tiene todo el sentido del mundo; nuestro público es internacional y, si lo combinas que Dominicana está presente a nivel mundial de streaming...

¿Qué diferencia a la Kings del fútbol tradicional?

—VINS: Yo creo que la esencia es, sin duda, las palabra con la que muchos describen esta competición son: show y espectáculo. En qué otro deporte ves que en el medio tiempo saquen un dado y derive a un 3 contra 3, 2 contra 2... El hecho de que los partidos sean tan revolucionarios y la locura que ésto conlleva es algo que no se ha visto en ningún otro deporte.

Ese tipo de show a la gente le encanta y, si encima le agregas que tu streamer favorito tiene un equipo, reacciona y lo vive como si fuera el Madrid o el Barsa, tendrás a personas que incluso comprarían sus camisetas, como pasa en España

—WILL: Lo bonito de nuestro equipo es que no es solo de República Dominicana, sino que es de todo el Caribe. Perfectamente puedes ver a un argentino con una camiseta nuestra. Ojalá podamos contagiar esa cultura del fútbol con un producto tan bueno como la Kings League.

Aún estando basada en el formato de España, ¿habrá algo diferente?

—WILL: A nivel de reglamento es igual, pero lo que de verdad lo diferencia es que estás jugando entre países y no solo entre comunidades de streamers. Literalmente es, por ejemplo, Dominicana contra Colombia, México versus Chile. Es un mini mundial representado por influencers de cada sitio. Yo creo que lo diferente será eso y que hay una oportunidad de representar a tu nación hasta en el caso de un mundial.

25 de febrero de 2024, Ciudad de México, empieza la liga ¿estáis contentos con vuestro draft?

—WILL: Muy contentos, para llegar a estar así hemos tenido que hacer un buen trabajo previo

Y ¿cómo ha sido?

—VINS: Recuerdo cuando estábamos reclutando, tanto el entrenador como su segundo eran personas que ya estaban relacionados con la Kings y tenían una idea muy competitiva. Ya viendo los videos del draft, él supo qué jugador era el mejor para nuestro equipo.

Aunque un jugador tenga una media muy alta, otro con menores números nos puede servir mejor. Fueron unas personas que se lo prepararon increíble y lo tenían todo estudiado. Obviamente el draft no fue perfecto, nos quitaron algún pick que otro, pero cuando todo terminó quedamos de acuerdo que había salido perfecto, teníamos un 80% de los jugadores deseados.

¿De dónde son vuestros jugadores?

—WILL: Todos los jugadores son mexicanos, si quisiéramos tener a alguno de fuera, tendríamos que hacer la logística de llevarlos a Ciudad de México para que vivan ahí. El show es muy bonito, pero cuando eres presidente, no es un mero título, es hacer todas las gestiones y lo que conlleva. Aunque nuestro equipo sea méxicano al completo, vamos a llevar dominicanos para este split. Así la gente puede ver que hay fútbol en el país.

—VINS: Verán la calidad, que hay fútbol.

¿Qué esperáis del primer partido?, ¿tenéis algún mensaje?

—WILL: Sí, claro: Club de Cuervos, 5 a 1, con un gol por pena...Es un equipo que nos sorprendió y tiene una serie en Netflix muy famosa y una buena presidenta. Ojala que gane el mejor. Nosotros estamos tan seguros porque nuestro equipo está muy bien preparado.

—VINS: Algo bueno de ese partido es que inicia la competición, el primero en la historia de la Kings League América.

¿Qué esperáis de este primer split?

—WILL: Ojalá sea llegar lejos, estamos con la mentalidad que queremos ganar este primer split con el mensaje: el único país de la Kings donde su deporte principal no es el fútbol...imagínate ganar. Esa es nuestra meta.

¿Qué es la Kings League América?

Con el nombre oficial de Kings League Santander, esta liga de fútbol 7 viene desde España impulsada por el exjugador y empresario Gerard Pique.

Tras el triunfo de la competición en España desde 2022, streamers, youtubers, futbolistas y público pedían una versión para América Latina. Piqué decidió entonces lanzar este nuevo formato hasta el otro lado del charco con 12 equipos de países distintos como Colombia, México, Estados Unidos, Perú, Argentina, Chile, Puerto Rico y República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/09/kings-league-portada.jpg Estos son los presidentes de los 12 equipos (KINGS LEAGUE)

Es una liga basada en el dinamismo con reglas no presentes en la FIFA, como por ejemplo: desempate a penaltis, cambios ilimitados, "armas secretas", etc. Se organiza por pequeñas temporadas, splits, con una fase regular de 11 partidos y unos play off con los primeros equipos de la pasada fase.

Los equipos se conforman de esta manera: los jugadores se eligen en un draft, una selección de 10 jugadores por equipo; además, cada uno de los clubes tiene que elegir a un jugador 11 y 12 que, habitualmente son futbolistas y exfutbolistas, en el caso del número 11 jugará con el mismo equipo de manera habitual, mientras que el 12 cambia con respecto a los partidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/23/preview-b96f87ad.jpg Así se presenta el campo de la Kings League en España (ARCHIVO)

Los partidos constan de 2 partes de 20 minutos con tres de descanso. En caso de empate, se realiza una tanda de penaltis al estilo MLS, portero contra jugador con 5 segundos para marcar. Además, otras reglas presentes que la distinguen de otras ligas son:

Cuando llegue el minuto 38 , el árbitro detendrá el juego para comenzar los últimos 2 minutos en los que cualquier gol que se marque cuenta doble .

La tarjeta amarilla conlleva 2 minutos de expulsión, y la roja 5 .

En el minuto 18, en mitad del partido, detienen el juego y se lanza un dado para que, dependiendo del número que salga, se decida cuántos jugadores habrá en el campo: 1 vs 1, 2 vs 2, 3 vs 3, 4 vs 4, etc.

Estás, y más reglas, son las que hacen que la liga sea dinámica y atractiva, además del plus que tiene que tanto streamers y futbolistas puedan ser presidentes de un equipo.

La liga, con el primer split, comenzará el 25 de febrero de 2024 en la Ciudad de México.