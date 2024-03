Mascherano: Messi puede ser, Di María descartado para París 2024

Tras lograr la clasificación al fútbol de París 2024, el técnico de Argentina Javier Mascherano cursó la invitación al astro Lionel Messi a participar del certamen olímpico y no le cerró la puerta.

"Le hicimos invitación y obviamente le damos el tiempo que necesite para que lo piense", dijo Mascherano el martes en entrevista al canal TyC Sports.

Bajo el mando de Mascherano, un combinado Sub-20 de la Albiceleste logró el boleto a París en el torneo preolímpico que se disputó el mes pasado en Venezuela.

Tal como lo había adelantado luego de consumada la clasificación, el entrenador llamó a Messi para contar con él como uno de los tres mayores de 23 años que pueden integrar el plantel olímpico.

"Quedamos en volver a hablar. Él recién empieza la temporada con Inter Miami, todavía falta para los Juegos, sobre todo sabiendo que él también tiene la Copa América. No es una situación fácil", admitió Mascherano.

Argentina buscará defender el título en la Copa América que se jugará en Estados Unidos entre 20 de junio y el 14 de julio. Los Juegos Olímpicos se realizan del 23 de julio al 11 de agosto.

En una reciente rueda de prensa, el técnico argentino del Inter Miami, Gerardo Martino, dejó entrever que Messi sólo debería disputar uno de los dos torneos.

Los clubes no están obligados a ceder a los futbolistas a los Juegos Olímpicos porque no es una competencia oficial de FIFA.

"Leo tiene claro que la edad empieza a contar para él también. Más allá de que es Messi y tiene nivel superlativo, claramente tiene que ir administrando su tiempo", declaró Mascherano. Messi tiene 36 años

Messi y Mascherano integraron el seleccionado que ganó la medalla de oro en Beijing 2008. En ese plantel estaba el delantero Ángel Di María, a quien el actual entrenador también invitó a París.

"Hablé con Ángel para preguntarle la situación y me agradeció, pero me dijo que él no tenía intención de ir a los Juegos. Él ya había tenido la oportunidad y prefiere dejarle a otro chico vivir la experiencia", detalló Mascherano.