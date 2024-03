¿Quién es "Nene", la persona que está acompañando a Rubiales en República Dominicana?

Después de los registros llevados a cabo por la Guardia Civil y la Europol a la Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la casa del expresidente de la federación, Luis Rubiales, es sabido que éste se encontraba en República Dominicana, acompañado de Francisco Javier Martínez Alcaide, apodado como"Nene".

CEO de hoteles Urban Dream y exdirectivo del Granada, Nene es amigo cercano de Rubiales y responsable de llevar chicas a la famosa fiesta en Salobreña. De igual modo que el expresidente, Martínez Alcaide ha evitado la detención por parte de la Guardia Civil puesto que también se encuentra en República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/15/el-expresidente-de-la-federacion-espanola-de-futbol-luis-rubiales-y-su-abogada-olga-tubau-abandonan-la-audiencia-nacional-de-madrid-el-15-de-septiembre-de-2023.jpg El expresidente de la federación española de fútbol, Luis Rubiales (izq.) y su abogada Olga Tubau, abandonan la Audiencia Nacional de Madrid el 15 de septiembre de 2023. (AFP)

Como afirman el diario español ABC y la Cadena Cope, Nene y Rubiales han sido vistos juntos, con una tercera persona de la cual se desconoce la identidad, en República Dominicana. Tal fotografía es de finales de febrero, pero ambos continúan a 20 de marzo en el país, como afirman los medios mencionados.

Nene nació en Granada el 28 de enero de 1976 y fue futbolista, sin llegar a ser profesional. Jugó Segunda B con el Arenas de Armilla, localidad granadina que limita con la capital. También jugó en el Granada 74, con el que se retiró en 2009, y anteriormente perteneció al Granada C.F., entidad de la que también fue luego directivo.

En la última época estableció una gran amistad con Rubiales, y ambos comenzaron a hacer negocios juntos. Tales eran paralelos a sus funciones profesionales, Rubiales como presidente de la RFEF y Nene como CEO de los hoteles Urban Dream.

Nene saltó a la fama en septiembre de 2022 cuando el periódico español 'El Confidencial' destapó que Rubiales había organizado una fiesta en Salobreña, vestida de reunión de trabajo, con miembros de la RFEF, a la que acudieron casi una decena de chicas de compañía.

Tal fiesta fue denunciada por el tío de Rubiales, Juan Rubiales, ante la Guardia Civil. "Cuando llegué allí no había reunión de trabajo ni nada. Uno de esos días, me dijeron: 'Esta tarde hay una fiesta y van a venir unas chicas'. Y efectivamente 'Nene' trajo a ocho o diez chicas. Cuando llegaron y vi aquello, le dije: '¡Te has vuelto loco, tienen 18 años, podrían ser tus hijas!', y me encerré en una habitación" relató el tío a Anticorrupción.

Situación actual

Rubiales y Nene se encuentran en Punta Cana. Según el periodista de la cadena COPE, Juan Baño, fuentes cercanas al entorno y a la investigación creen que "Luis está barajando negocios hoteleros". Baño elabora la teoría de que tales negocios puedan ser usados para el blanqueo de dinero.

Baño declara que "en cualquier caso, se espera que Luis Rubiales pueda y vuelva a España. Cuando vuelva le detendrán previsiblemente, y desde luego a su compañero de gestiones".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/29/b3da7146160dec8c362a4377c34c9da4227a1643-ac155df8.jpg En imagen de archivo, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a su llegada a la sede de la RFEF, el pasado viernes 25 de agosto. (EFE)

También, el jefe de investigación del diario español El Confidencial, Jose María Olmo, ha asegurado a COPE que "va a ser muy interesante lo que concluyan los investigadores de la Guardia Civil después de analizar toda la documentación intervenida hoy, también con los dispositivos electrónicos".

Olmo declara que, el hecho de que Rubiales se encuentre en RD, complicará el registro de su teléfono móvil y está seguro de que algunos mensajes importantes serán destruidos. "Ya hay pruebas muy solidas para detener a siete personas e investigar a otras tantas" asegura el jefe de investigación.

En relación con la vuelta de Rubiales a España, Olmo lo califica como "difícil. Estamos ante una persona sin demasiados escrúpulos y dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de eludir la acción de la justicia". Al final, él cree que imperará la razón y se trasladará a España, pero que no se sabe cuando volverá, "no está claro que vaya a ser en las próximas horas" asegura.