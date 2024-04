¿Qué ocurrió en la entrevista exclusiva de La Sexta con Rubiales?

La cadena española de televisión La Sexta, en el programa "El Objetivo" de la periodista Ana Pastor, emitió una entrevista en exclusiva donde el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, respondió a preguntas relacionadas con las investigaciones judiciales y el famoso caso de Jenni Hermoso

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, volvió el 3 de abril a España desde República Dominicana para ser puesto a disposición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil debido a los supuestos contratos fraudulentos durante su mandato e imputación por delitos de corrupción y blanqueo de capitales.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/10/ap1694381447738-4b8fd1cf.jpeg El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, interviene en una asamblea general extraordinaria de la institución, en Las Rozas, Madrid, el 25 de agosto de 2023. (AGENCIAS)

Rubiales, tal y como indica el periódico español El Mundo, está siendo investigado por presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Durante la entrevista, una de las principales quejas que elevó el expresidente es el "linchamiento mediático" hacia su persona y que siempre ha estado dispuesto a colaborar con la investigación judicial; en cuanto a las preguntas relacionadas con los amaños de contrato, él mismo aseguró que no cuestionaría a las "fuerzas del órden público. Si tiene alguna duda, lo aclararemos, pero nadie tiene el sumario (...) lo que quieran saber lo aclararé".

"Han sido detenidas muchas personas en las que confío, si alguien ha cometido algún error, habrá que ver" Luis Rubiales Expresidente de la Real Federación Española de Fútbol “

Detenciones y república dominicana

Al comienzo de los registros en la Federación y la casa de Rubiales en Granada, se dieron detenciones de personalidades de la RFEF. El expresidente evitó el arresto por parte de la Guardia Civil debido a que se encontraba en la República Dominicana.

Ana Pastor preguntó al respecto, y Rubiales respondió con otra pregunta "¿Por qué no puedo estar aquí?". Explicó que su dinero había sido transferido correctamente: "ha cumplido un estricto proceso de antiblanqueo de capitales", aseguró. Además, calificó a República Dominicana como "un paraíso, pero no fiscal (...) Yo también tengo que buscarme la vida de manera honrada. Aquí cualquiera puede empezar".

¿Por qué ha tardado tanto Rubiales en volver a España?



? "Estaba Semana Santa de por medio"



?? Ya en @laSextaTV con @_anapastor_#ObjetivoRubiales pic.twitter.com/ZAW9Z8vc5N — laSexta (@laSextaTV) April 3, 2024

Sobre las detenciones a compañeros y amigos suyos, declaró que "han sido detenidas muchas personas en las que confío, si alguien ha cometido algún error, habrá que ver". También reafirmo que colaborará al máximo, pues dice ser "el máximo interesado".

Cuentas bloqueadas

Ayer, casi al mismo tiempo que la detención de Rubiales en España, se supo que había 50 cuentas bloqueadas, entre ellas varias del expresidente, algo que reafirmó en la entrevista pese a que fuera previa a la noticia.

"No tengo la posibilidad ni de comprar una Coca-Cola".



Luis Rubiales con @_anapastor_ en #ObjetivoRubiales pic.twitter.com/D0vLdHtcEJ — laSexta (@laSextaTV) April 3, 2024

Presión mediática

Desde el inicio de este caso, los medios de comunicación, sobre todo en España, han hecho un seguimiento exhaustivo al expresidente, que éste ha calificado como "apaleamiento tan grande a nivel mediático que me era imposible trabajar en España".

"Las tres capitanas me pidieron la cabeza de Jorge Vilda" Luis Rubiales Expresidente de la Real Federación Española de Fútbol “

"No me quieren dejar ganarme la vida ni en el fútbol ni fuera del fútbol. He tenido una sanción", afirmó Rubiales a la periodista Ana Pastor.

Acusaciones de comisiones

Luis Rubiales fue muy claro en éste tema asegurando que "nunca en la vida he pegado una mordida (comisión)", al igual que garantizó que "es mentira que he pegado una mordida con pisos aquí, que tenga un equipo de béisbol, que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde y que tenga terrenos de hoteles en Arabia Saudí".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/03/crop-w550-h367-el-espanol-luis-rubiales-es-detenido-tras-regresar-a-espana-desde-rd.png Luis Rubiales tendrá que comparecer a la jueza encargada del caso. (AP)

El expresidente aprovechó la ocasión para pedir a los medios que lo traten con presunción de inocencia todo lo relacionado con la investigación. "Yo lo voy a aclarar todo, al menos lo que yo sepa", añandió.

Jenni Hermoso, Jorge Vilda, supuestas fiestas y su relación con Gerard Piqué

Otro de los temas que ha acorralado a Luis Rubiales es el beso que le dió a Jenni Hermoso cuando la selección española de fútbol femenino se proclamó campeona del mundo el pasado 2023.

Tal acción provocó revuelo a nivel internacional y supuso la destitución de Rubiales como presidente de la RFEF y su inhabilitación de la FIFA por 3 años. A partir de entonces fueron saliendo los supuestos casos de corrupción durante su mandato como dirigente de la Federación.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/21/luis-rubiales-8db19252.jpeg Momento del beso entre Luis Rubiales y Jenni Hermoso (FUENTE EXTERNA)

En relación a las preguntas de Ana Rosa sobre la agresión sexual a Hermoso, Rubiales asegura que "en el contexto sexual, no había nada. Ella me dice que vale. Incluso en una historia ella lo reconoce".

Afirma que Jenni Hermoso tuvo la misma opinión que él, pero que luego cambió. "En ningún caso ha habido agresión. No hay más que verlo (...) La señora Hermoso cambió su versión" , reiteró en la respuesta.

Rubiales, sobre su beso a Jenni Hermoso: "Se produce entre dos amigos y después de una pregunta. Ella me dice: vale"#ObjetivoRubiales pic.twitter.com/Rl6g7nz8XZ — laSexta (@laSextaTV) April 3, 2024

Además, el expresidente expresó que "quieren cercenar la libertad de pensamiento. Nadie va a poder demostrar que hubo presiones. Decir es decir, pero en la justicia española se actúa con pruebas"

Jorge Vilda, exseleccionador femenino que dirigió a las españolas al campeonato mundial, fue despedido por las polémicas con las jugadoras, pues, como relató Rubiales, "las tres capitanas me pidieron la cabeza de Jorge Vilda".

Según las jugadoras, el seleccionador les pedía que mantuvieran las puertas antes de dormir para que pudiera hablar con ellas y les requisaba lo que compraban. El expresidente de la RFEF, sobre este tema, aseguró que "yo he estado en concentraciones donde todo lo que se cuenta no ha ocurrido. Ni puertas abiertas ni requisar comprar".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/13/ap1697155252728-a5b24401.jpeg La delantera española Jenni Hermoso (derecha) y el técnico Jorge Vilda durante una rueda de prensa en el Mundial femenino, el lunes 14 de agosto de 2023. (AP)

"En una concentración hay que cumplir unas normas, seas hombre o mujer; ningún jugador puede salir de la concentración sin permiso del entrenador. Lo de las puertas abiertas no ha existido siendo yo presidente", explicó Rubiales.

Otro frente abierto que tiene el expresidente son las supuestas fiestas con prostitutas en España, a lo que él se ha dispuesto a "que me pongan un suero de la verdad y me pregunten. Nadie va a poder comprobar nada".

"Si hay un medico que nos ponga suero de la verdad, me preguntan si alguna vez he estado con una prostituta y yo voy a contestar que no"



Luis Rubiales a @_anapastor_ #ObjetivoRubiales pic.twitter.com/5Y1cSVq83R — laSexta (@laSextaTV) April 3, 2024

Por último, es sabido que la UCO está detrás de la empresa del exjugador Gerard Piqué y la concesión de la Supercopa de España en Arabia Saudí por éste y aprobada por la RFEF. Rubiales garantizó que "fue Cosmos (empresa de Piqué) quien trajo a Arabia Saudí, al igual que otros empresarios trajeron a otra gente, elegimos la mejor oferta".

Sobre las supuestas comisiones que Rubiales se abonó en este negocio, él mismo, y como ha hecho con el resto de acusaciones, lo ha negado. "Si es verdad que no han grabado verán que no me he llevado una mordida de Piqué. Ni él me lo ha ofrecido, ni yo he recibido nada", declaró.

Ahora el caso ha quedado a la espera de que la jueza cite a Luis Rubiales para ser juzgado. El pasado 3 de abril llegó a España, tres días antes de lo previsto y menos de 24 horas después del registro en su casa de República Dominicana, fue retenido por la Guardia Civil y decidió no declarar por voluntad propia.

