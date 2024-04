La UEFA asegura tras las amenazas yihadistas que se tomarán las medidas de seguridad

La UEFA aseguró este martes, tras la amenazas yihadista contra los partidos de Liga de Campeones, que está en "estrecho contacto con las autoridades de las respectivas sedes" en las que van a jugarse partidos esta semana y que "está previsto que todos se disputen con la medidas de seguridad apropiadas".



Fuentes del organismo dijeron a EFE que son "conscientes" de las supuestas amenazas terroristas contra los partidos de la Liga de Campeones de la UEFA de esta semana y que están "en estrecho contacto con las autoridades de las respectivas sedes".



"Está previsto que todos los partidos se disputen según lo previsto con las medidas de seguridad apropiadas", añadieron las fuentes tras la aparición en medios yihadistas de una foto con el lema "Matarlos a todos" y el nombre de los cuatro estadios donde se juegan los cuartos de final de la Copa de Europa, dos de ellos en Madrid (el Santiago Bernabéu y el Civitas Metropolitano), uno en Londres y otro en París.



El mensaje de la UEFA se suma a los expresados también este martes por los ministerios del Interior de España y Francia, así como por la policía de Londres en relación al Arsenal-Bayern Munich, que se juega este martes igual que el Real Madrid-Manchester City.

El ministerio del Interior español hizo un llamamiento a la tranquilidad y anunció que ha reforzado la seguridad ante el encuentro de hoy y el de mañana, Atlético de Madrid-Borussia Dortmund, así como que los cuerpos policiales tienen activados todos sus sistemas de alerta y respuesta.



Según fuentes de Interior, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han diseñado un despliegue operativo en el que participan más de 2.000 agentes de Policía Nacional y también de Guardia Civil, a los que se sumarán los efectivos de la Policía Municipal de Madrid, para "asegurar un correcto desarrollo de los dos eventos deportivos".



Ese despliegue "está coordinado y cuenta con el apoyo previsto en las medidas que, en todo el territorio del Estado, establece el Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista para al actual nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista, al que se han añadido además distintas órdenes de refuerzo para prevenir este tipo de contingencias", apuntó el ministerio.



También el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, avanzó que Francia va a reforzar "considerablemente" las medidas de seguridad para el partido que disputan mañana el París Saint-Germain (PSG) y el Barcelona.



En unas declaraciones a la prensa, Darmanin señaló que ha habido "una amenaza hecha pública por parte del Estado Islámico", por lo que ha pedido a la Prefectura de la Policía "reforzar los medios de seguridad considerablemente", aunque no detalló cómo será el refuerzo.



"No se trata de algo nuevo (amenazas del EI), pero es cierto que la Liga de Campeones es un momento importante en el fútbol", explicó el ministro, quien indicó que el Gobierno francés ha compartido las informaciones de las que dispone con los otros países que albergan encuentros de Liga de Campeones esta semana (Reino Unido y España).



"La DGSI (servicios secretos franceses) está preparada, aunque no voy a dar detalles de ello", añadió



Igualmente la policía metropolitana de Londres ha asegurado que el nivel de alerta terrorista no ha cambiado, pese a las supuestas amenazas del ISIS.



"El nivel de alerta terrorista se mantiene en "considerable",dijo Ade Adelekan, comisionado adjunto de la policía metropolitana y al cargo de la seguridad del partido, que avanzó el trabajo junto a la agencia antiterrorista para garantizar la seguridad.



"Estamos al tanto de las publicaciones que circulan por internet sobre los partidos en Europa y aquí en Londres. Sin embargo, puedo asegurar a la gente que tenemos un sólido plan policial para el partido de esta noche y que trabajamos con la seguridad del club para que el partido transcurra con normalidad", añadió.