Continúa el trayecto de ensueño del Wrexham; el equipo galés asciende a la League One

La secuela ha resultado ser igual de buena para el Wrexham.

El equipo galés, del que el actor Ryan Reynolds es copropietario, confirmó su ascenso a la tercera división de Inglaterra gracias a la goleada 6-0 en casa el sábado ante el Forest Green.

Este es el segundo ascenso consecutivo para el equipo desde que fue puesto bajo los reflectores tras la inversión de los actores de Hollywood Reynolds y Rob McElhenney. Ahora está a dos divisiones de la Liga Premier.

Wrexham necesitaba vencer al Forest Green y que MK Dons y Barrow perdieran puntos para asegurar el ascenso automático a la League One cuando quedan dos jornadas.

La victoria del Wrexham nunca estuvo en duda y el equipo se fue al descanso arriba 4-0. MK Dons desaprovechó la ventaja al inicio y terminó perdiendo en casa 4-1 ante Mansfield, mientras que Barrow cayó por 3-0 ante Gillingham. Esto llevó a los festejos masivos de los aficionados del Wrexham que se lanzaron al campo tras el silbatazo final a pesar de las advertencias del club antes del juego pidiendo que se mantuvieran en las gradas.

Wrexham es segundo en la League Two, a cuatro puntos del líder Stockport y que igualmente confirmó el ascenso el sábado. Los primeros tres equipos ascienden automáticamente a la League One y el MK Dons, que es cuarto, ya no puede alcanzar al Wrexham.

Reynolds y McElhenney adquirieron al club en el 2021 por 2,5 millones de dólares.

La temporada pasada ganaron el título de la National League para regresar a la English Football League —las tres ligas inferiores a la Liga Premier— por primera vez en 15 años.

El proceso del club fue relatado en la serie documental "Welcome to Wrexham".