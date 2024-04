Lewandowski firma triplete y Barcelona vence 4-2 a Valencia; Peter fue titular

Un triplete de Robert Lewandowski en el segundo tiempo dio la victoria al Barcelona contra un correoso Valencia (4-2), que llegó a avanzarse al filo del descanso poco antes de la expulsión del portero Giorgi Mamardashvili, que acabó con las esperanzas de su equipo de puntuar en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Peter Federico, que ha jugado con la selección sub-15 dominicana y podría ser llamado para los Juegos Olímpicos, fue titular con el Valencia y jugó hasta el minuto 78. Dio el pase que terminó en el primer gol y recibió la falta de penal que se convirtió en el segundo.

En un primer tiempo algo loco, Hugo Duro y Pepelu, de penalti, voltearan el gol inicial de Fermín López y el polaco apareció en la reanudación para mantener a su equipo en la segunda posición de LaLiga EA Sports y alejar a su rival del sueño europeo.



Pocos alicientes tenían los aficionados azulgranas para subir a Montjuïc. Ni el día -un lunes- ni la hora (21:00 horas) ni el aguacero que cayó en Barcelona durante todo el día acompañaban a presenciar en directo el duelo de un equipo que, sin opciones de revalidar el título, solo le queda el premio de consolación del subcampeonato.



30.167 valientes -la peor entrada de la temporada- acudieron al estadio y vieron a dos equipos con propuestas muy distintas entre sí. Baraja, que sorprendió dando entrada a Yarek Gasiorowski en el eje central y a Peter Federico en el extremo derecho, cedió el balón al Barça, con una defensa en bloque bajo y buscando sus opciones al contraataque.



Le funcionó el plan al técnico ché. El Barça se adueñó de la pelota, pero le costaba horrores moverla con fluidez y sufría con el juego directo del Valencia, que en dos desplazamientos largos dejó en evidencia la defensa azulgrana, pero ni Hugo Duro ni Peter Federico aprovecharon las ocasiones.



Pero el primer gol lo anotó Fermín López (1-0, min.22). El andaluz marcó su octavo gol de la temporada al rematar un centro preciso de Raphinha con un testarazo académico llegando desde la segunda línea. Tras el tanto del centrocampista, que hoy jugó en el lugar de Pedri, el Barça desapareció. El partido enloqueció y los errores infantiles de los locales se multiplicaron.



El primero en salir a la foto fue Ter Stegen, que intentó hacerle un sombrero a Hugo Duro, insistente en la presión, que cazó el balón y no desaprovechó el regalo del guardameta alemán para igualar el encuentro (1-1, min.27).



Diez minutos después, a Araujo se le aparecieron los fantasmas del partido contra el Paris Saint-Germain y, al intentar robarle el balón a Peter Federico, que ganó otro al espacio, derribó al jugador propiedad del Real Madrid. Penalti infantil del uruguayo que transformó Pepelú (1-2, min.38).



El central azulgrana rozó el empate con un cabezazo escupido por el poste antes de que Mamardashvili se sumara al festival de las erratas.



Al guardameta georgiano se le escapó el control con una cesión arriesgada de Yarek y, al intentar frenar a Lamine Yamal, tocó el balón con un brazo fuera del área. El VAR avisó a Ricardo de Burgos Bengoetxea que expulsó al portero del Valencia al filo del descanso.



Movió el avispero Xavi en la reanudación, pero sorprendió dando entrada a Íñigo Martínez y Sergi Roberto, dos jugadores de corte defensivo. Pese a ello, su equipo no tardó en empatar. El balón parado le dio una alegría al Barcelona. Gündogan botó un saque de esquina y Lewandowski en el primer palo cruzó el balón con la testa (2-2, min.49).



No se amilanó el Valencia, que se mantuvo sólido en defensa, sin renunciar a sorprender en algún contraataque a un Barça que, pese a la superioridad numérica, no asustaba al guardameta Jaume Doménech, que apareció para rechazar un cabezazo de Ronald Araujo en la salida de otro córner.



En la siguiente jugada, Diego López cazó un balón al contraataque y se quedó solo ante Ter Stegen, pero antes de que armara el disparo Pedri, que había entrado por Fermín, puso la punta de un pie y le arrebató el balón.



Con la entrada del canario, Joao Félix y Ferran Torres, el Barça ahogó al Valencia en su área. Y más por insistencia que por juego llegó el tercero. En la salida de otro córner, Jaum Doménech no midió bien su despeje y Lewandowski cazó el balón con la testa (3-2, min.82).



En el tiempo añadido, el internacional polaco puso la guinda a su gran noche con un tanto de falta directa. El '9' azulgrana ya suma 23 goles en lo que va de temporada. Sus tantos en el segundo tiempo permitirán a su equipo afrontar el duelo de la próxima jornada contra el Girona, su rival en la lucha por el segundo puesto, con una ventaja de dos puntos.



- Ficha técnica



4. Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsí (Íñigo Martínez, min.46), Cancelo (Ferran Torres, min.80); Christensen (Sergi Roberto, min.46), Fermín (Pedri, min.73); Gündogan, Raphinha (Joao Félix, min.66); Lamine Yamal y Lewandowski.



2. Valencia: Mamardashvili; Thierry Correia, Mosquera, Yarek, Jesús Vázquez; Peter (Cenk, min.78), Pepelu, Javi Guerra (Hugo Guillamón, min.70), Diego López (Sergi Canós, min.78); André Almeida (Domenech, min.45+6) y Hugo Duro (Alberto Marí, min.70).



Goles: 1-0: Fermín, min.22. 1-1: Hugo Duro, min.27. 1-2: Pepelu (pen.), min.38. 2-2: Lewandowski, min.49. 3-2: Lewandowski, min.82. 4-2: Lewandowski, min.90+3.



Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (vasco). Amonestó con tarjeta amarilla a Cubarsí (min.42). Expulsó con tarjeta roja a Mamardashvili (min.45+4).



Incidencias: partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys ante 30.167 espectadores.